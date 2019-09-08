Явка на выборах в Волгоградской области к 10 утра составила 5,65%

ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов регионального парламента на 10 утра по местному времени (9.00 мск) составила 5,65%, сообщила журналистам заместитель председателя Волгоградской областной избирательной комиссии Юлия Чернышкова.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы. В регионе работают 1494 избирательных участка.

"На 10 часов явка составляет 5,65%. …Лидеры - три района, в них явка составляет более 11% – это Алексеевский, Чернышковский и Николаевский", - сказала Чернышкова.

По информации областного избиркома, явка избирателей на выборах губернатора в 2014 году на 10 утра составляла 5,5%.