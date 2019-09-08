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РИА Новости
Единый день голосования

Явка на выборах в Волгоградской области к 10 утра составила 5,65%

10:10 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Единый день голосования в регионах России
ВОЛГОГРАД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Волгоградской области на выборах губернатора и депутатов регионального парламента на 10 утра по местному времени (9.00 мск) составила 5,65%, сообщила журналистам заместитель председателя Волгоградской областной избирательной комиссии Юлия Чернышкова.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы. В регионе работают 1494 избирательных участка.
Единый день голосования в России
Вчера, 02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
"На 10 часов явка составляет 5,65%. …Лидеры - три района, в них явка составляет более 11% – это Алексеевский, Чернышковский и Николаевский", - сказала Чернышкова.
По информации областного избиркома, явка избирателей на выборах губернатора в 2014 году на 10 утра составляла 5,5%.
В выборах главы Волгоградской области участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", Алексей Буров от КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР и Сергей Полещук, которого выдвинула партия "Справедливая Россия". В выборах депутатов облдумы участвуют кандидаты от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВолгоградВолгоградская областьПолитика
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