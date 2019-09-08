В Хабаровском крае около 26% избирателей проголосовали к 15 часам

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Около 26% избирателей в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, проголосовали на выборах к 15 часам (8.00 мск) воскресенья, сообщается на сайте краевого избиркома.

В воскресенье в крае проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.

Всего в списки избирателей внесено более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи будут выбирать депутата Госдумы РФ. В крае открылись все 782 избирательных участка.

"Явка на 15 часов в крае составила 25,9%", - говорится в сообщении на сайте.

По информации избиркома, на предыдущих выборах в региональный парламент в 2014 году к этому часу проголосовали 17,74% избирателей.

Во время наводнения на Амуре 2013 года, когда регион выбирал губернатора, к 15 часам участие в выборах приняли 23,59% человек.