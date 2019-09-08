В Хабаровском крае около 26% избирателей проголосовали к 15 часам

ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Около 26% избирателей в Хабаровском крае, где из-за паводка объявлен режим ЧС, проголосовали на выборах к 15 часам (8.00 мск) воскресенья, сообщается на сайте краевого избиркома.
В воскресенье в крае проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
Вчера, 02:05РИА НовостиЕдиный день голосования в России
Всего в списки избирателей внесено более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи будут выбирать депутата Госдумы РФ. В крае открылись все 782 избирательных участка.
"Явка на 15 часов в крае составила 25,9%", - говорится в сообщении на сайте.
По информации избиркома, на предыдущих выборах в региональный парламент в 2014 году к этому часу проголосовали 17,74% избирателей.
Во время наводнения на Амуре 2013 года, когда регион выбирал губернатора, к 15 часам участие в выборах приняли 23,59% человек.
В настоящее время в Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, который ожидает пик паводка. Ситуацию ухудшает тайфун "Линлин", который с воскресенья оказывает влияние на южные и центральные районы региона, в том числе Хабаровск и Комсомольск.