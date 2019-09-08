Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%

БАРНАУЛ, 8 сен - РИА Новости. Четверть избирателей проголосовали на выборах губернатора в Республике Алтай к полудню по местному времени, сообщили РИА Новости в избиркоме региона.

"Явка к 12.00 местного времени (8.00 мск) составила 25%, показатели чуть ниже уровня 2014 года", - сказали в ведомстве. В 2014 году в это время проголосовали свыше 26%.

Более 200 избирательных участков работают в воскресенье в республике Алтай, где в единый день голосования идут выборы главы региона. За пост главы республики борются нынешний врио Олег Хорохордин от "Единой России", Виктор Ромашкин от КПРФ и Дмитрий Софронов от ЛДПР.