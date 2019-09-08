Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T09:16Z
https://ria.ru/20190908/1558440880.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155844/14/1558441419_0:740:2049:1892_1036x0_80_0_0_adafea93f945a214cc05333a8c2cfc67.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%

08:48 08.09.2019 (обновлено: 09:16 08.09.2019)
140
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в Южно-Сахалинске
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Жители Сахалина и Курил активизировались во второй половине дня на досрочных выборах губернатора: явка на голосование составила 27,13%, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов.
"Явка островитян на досрочных выборах губернатора к 15.00 (07.00 мск) составила 27,13% от списочного состава избирателей", - рассказал собеседник агентства.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
По словам Сиваконова, с начала голосования жалоб и обращений по поводу нарушений в избирком не поступало.
Голосование проходит на 453 избирательных участках: кроме 310 постоянных, открыто 8 временных и 135 судовых. В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого количества в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости", Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в регионах России
Досрочные выборы губернатора Сахалинской области проводятся в связи с тем, что в сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалином с 2015 года, врио губернатора Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
001000
Обсудить 0
Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоЛДПРКПРФОлег КожемякоРоссияПолитика
Рекомендуем
Выборы в Мосгордуму: открытие избирательных участков. Прямая трансляция
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
На выборах главы Алтая проголосовали более 12% избирателей
Единый день голосования в регионах России
День тишины в России прошел в полном спокойствии, заявили в ЦИК
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Лента
новостей
Пенсионерка на избирательном участке
Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах в Иркутской области к полудню составила около 10%
Мужчина голосует на выборах
В ряде регионов России началось голосование на выборах губернаторов
Единый день голосования в регионах России
Явка в первые часы голосования на выборах главы Башкирии составила 10,13 %
Единый день голосования в регионах России
В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
Единый день голосования в регионах России
Мониторинговая группа СПЧ наблюдает за голосованием в 12 субъектах России
Член участковой избирательной комиссии
В Севастополе открылись избирательные участки на выборах парламента региона
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54В Хабаровском крае около 26% избирателей проголосовали к 15 часам
09:52На Сахалин ночью придет циклон с ветром до 33 метров в секунду
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
Лента новостейМолния