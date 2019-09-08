Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Жители Сахалина и Курил активизировались во второй половине дня на досрочных выборах губернатора: явка на голосование составила 27,13%, сообщил РИА Новости заместитель председателя регионального избиркома Павел Сиваконов.

"Явка островитян на досрочных выборах губернатора к 15.00 (07.00 мск) составила 27,13% от списочного состава избирателей", - рассказал собеседник агентства.

По словам Сиваконова, с начала голосования жалоб и обращений по поводу нарушений в избирком не поступало.

Голосование проходит на 453 избирательных участках: кроме 310 постоянных, открыто 8 временных и 135 судовых. В списки для голосования включены 375 тысяч 338 человек. Из этого количества в ходе досрочного голосования свое конституционное право реализовали 3,6 тысячи островитян.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости", Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.