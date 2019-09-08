На сахалинском избирательном участке произошло возгорание

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сен – РИА Новости. Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок на выборах губернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В воскресенье в 10.48 (02.48 мск) диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в школе. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение в кабинете химии на площади девять квадратных метров. Возгорание в кабинете ликвидировано в 11.26 (03.26 мск)", - сказали в ведомстве.

По словам главы регионального избиркома Виктории Черкасовой, сообщение о происшествии поступило в комиссию. "Участок продолжил свою работу. Если бы была критическая ситуация, то комиссия была бы направлена на резервный участок, которые созданы в каждом муниципальном образовании", - отметила она.

Голосование на досрочных выборах губернатра Сахалинской области проходит на 453 участках, в списки включены 375 338 человек, 3,6 тысячи проголосовали досрочно. По данным областного избиркома, на 12.00 (04.00 мск) в регионе проголосовали 15,96% избирателей.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек: Дмитрий Зенкин от "Коммунистов России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.