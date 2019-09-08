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РИА Новости
Единый день голосования

В Волгоградской области открылись избирательные участки

07:05 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСкульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане
Скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах губернатора и депутатов парламента Волгоградской области открылись в воскресенье утром во всех районах региона.
В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы.
Около 1,5 тысячи избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (7.00 мск), один из участков, расположенный на территории завода Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод", открылся на два часа раньше, чтобы все рабочие предприятия смогли проголосовать. Отдать свой голос жители региона могут до 20.00 по местному времени (19.00 мск). На 150 участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Всего в регионе зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей.
Единый день голосования в России
06:28РИА Новости
В России стартовал единый день голосования
В выборах главы Волгоградской области участвуют четыре кандидата: действующий губернатор Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", Алексей Буров от партии КПРФ, Владимир Рублев от ЛДПР и Сергей Полещук, которого выдвинула партия "Справедливая Россия". В выборах депутатов облдумы участвуют кандидаты от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".
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Единый день голосованияАндрей БочаровЛДПРКПРФРоссияПолитика
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