В Волгоградской области открылись избирательные участки

ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах губернатора и депутатов парламента Волгоградской области открылись в воскресенье утром во всех районах региона.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов областной думы.

Около 1,5 тысячи избирательных участков открылись в 8.00 по местному времени (7.00 мск), один из участков, расположенный на территории завода Волгоградский филиал ООО "Омсктехуглерод", открылся на два часа раньше, чтобы все рабочие предприятия смогли проголосовать. Отдать свой голос жители региона могут до 20.00 по местному времени (19.00 мск). На 150 участках будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Всего в регионе зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей.