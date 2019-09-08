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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

06:45 08.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский и украинский лидеры позитивно оценили состоявшееся в субботу одновременное освобождение заключенных. Они отметили, что этот шаг имеет большое значение для "нормализации и оздоровления" двусторонних отношений.
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Кроме того, Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Они, в частности, отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.
Путин отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы по подготовке к саммиту "нормандской четверки" с тем, чтобы очередная встреча в этом формате дала результаты и способствовала выполнению договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер".
Главы государств договорились в дальнейшем продолжить контакты.
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"Добрый признак"

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев назвал телефонный разговор Путина с Зеленским хорошим признаком. Сенатор отметил прогресс в диалоге между сторонами.
"Еще одна мощная новость сегодняшнего дня - третий разговор президентов России и Украины", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
По его мнению, диалог себя оправдывает, и договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов.
"Добрый признак. Надеемся на лучшее", — заключил Косачев.

Освобождение заключенных

Россия и Украина освободили 7 сентября осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военнослужащих.
Также в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Освобождению заключенных предшествовала долгая работа и переговоры сторон.
В российском МИД назвали это событие хорошим знаком и первым шагом на пути от конфронтации к диалогу двух стран.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийСовет Федерации РФКонстантин КосачевВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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