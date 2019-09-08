Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский и украинский лидеры позитивно оценили состоявшееся в субботу одновременное освобождение заключенных. Они отметили, что этот шаг имеет большое значение для "нормализации и оздоровления" двусторонних отношений.

Кроме того, Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Они, в частности, отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Путин отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы по подготовке к саммиту "нормандской четверки" с тем, чтобы очередная встреча в этом формате дала результаты и способствовала выполнению договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского "комплекса мер".

Главы государств договорились в дальнейшем продолжить контакты.

"Добрый признак"

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев назвал телефонный разговор Путина с Зеленским хорошим признаком. Сенатор отметил прогресс в диалоге между сторонами.

"Еще одна мощная новость сегодняшнего дня - третий разговор президентов России и Украины", — написал Косачев на своей странице в Facebook

По его мнению, диалог себя оправдывает, и договороспособность обновленной украинской стороны на порядок выше, чем до выборов.

"Добрый признак. Надеемся на лучшее", — заключил Косачев.

Освобождение заключенных

Россия и Украина освободили 7 сентября осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военнослужащих.

Также в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Освобождению заключенных предшествовала долгая работа и переговоры сторон.