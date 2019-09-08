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РИА Новости
Единый день голосования

В России стартовал единый день голосования

06:28 08.09.2019 (обновлено: 07:31 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах. Граждане будут избирать депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выберут губернаторов. В 22 административных центрах пройдут выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.
Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
00:09Выборы в Мосгордуму
Путин и Медведев в воскресенье проголосуют на выборах в Мосгордуму

Выборы в регионах

Первые избирательные участки, на Чукотке и Камчатке, открылись еще в 23.00 по московскому времени, когда в самых восточных регионах России наступило 8.00.
Поступают сообщения о первых происшествиях на избирательных участках. В городе Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок на выборах губернатора, в школе произошло возгорание. Очаг пожара располагался в кабинете химии, площадь его составила девять квадратных метров. Пожар был потушен, участок продолжил свою работу. Всего голосование в регионе идет на 453 избирательных участках.
В Хабаровском крае, где проходит паводок и оказывает влияние тайфун "Линлин", к 10.00 (3.00 мск) проголосовали 4,58% избирателей.
Избирательные участки открылись в Иркутской области, в пострадавшем от паводка городе Тулун выбирают мэра. Выбрать главу города в воскресенье также предстоит жителям Братска. Здесь кандидатами на пост мэра зарегистрированы семь человек. В Иркутске проходят выборы депутатов городской думы. Из состава новой думы городские депутаты путем тайного голосования будут выбирать мэра областного центра.
Избиратели во время голосования в Москве
6 сентября, 12:09Выборы в Мосгордуму
На выборах в Мосгордуму досрочно проголосовали более 19 тысяч москвичей
В 4.00 мск открылись избирательные участки в Новосибирске, где горожанам предстоит выбрать мэра из 15 кандидатов. Более 200 избирательных участков открылись в республике Алтай.
Избирательные участки в Башкирии, где жители выбирают главу региона, открылись на час раньше, в 7.00 (5.00 мск).
В 6.00 открылись избирательные участки Оренбургской области, где выбирают губернатора. Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области. Там пройдут выборы губернатора и депутатов Курганской городской думы, а также депутатов в районные и сельские думы. Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области.
В Волгоградской области в 7.00 открылось около 1,5 тысяч избирательных участков на выборах губернатора и депутатов парламента. В соседней Астраханской области на выборах главы региона открылись 580 избирательных участков.
Андрей Климов
6 сентября, 12:21РИА Новости
Климов: россиянам не нужны указания из-за рубежа, как голосовать на выборах

Выборы в Москве

В столице в 6.00 открылись первые избирательные участки, где на выборах депутатов Мосгордумы смогут проголосовать сотрудники Росгвардии. Таких в городе семь. Остальные откроются в 8.00.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, досрочно проголосовали более 28 тысяч москвичей.
В выборах принимают участие 225 кандидатов. Среди них 58 самовыдвиженцев, 167 идут от партий. От КПРФ идут 42 кандидата, от ЛДПР — 45, от "Справедливой России" — 39, от "Коммунистов России" — 31, от "Родины" — четыре, от "Яблока" — три, от Партии роста — один, от "Гражданской силы" — один, от "Зелёных" — один. "Единая Россия" кандидатов не выдвигала, члены партии идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.
Впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по электронному голосованию. Кроме того, в столице откроются 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выберут высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в федеральный закон "О политических партиях" и федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).
Член участковой избирательной комиссии пломбирует избирательную урну после досрочного голосования на выборах губернатора Мурманской области
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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Единый день голосованияЛДПРКПРФСправедливая РоссияГосдума РФМоскваИркутская областьРоссияХабаровский крайКурганская область
Популярные комментарии
Вот куда миллиарды тратятся, а старикам у них денег всё нет и нет. Пенсии, как подачка нищим на паперти. Коммунисты в Союзе (в этом плане) умнее были и они на такую показуху, якобы "демократическую", деньги зря не тратили, поэтому у них БОМЖИ по улицам не ходили и доллар стоил 90 копеек.
8 сентября, 06:36
ВЛВлад Лиходеев
1100001
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