Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области в единый день голосования, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.

"В Курганской области находится 963 постоянно действующих избирательных участка, а также пять временных избирательных участков. Все участки открылись в 08.00 (06.00 мск)", - сказала собеседница агентства.

В регионе пройдут выборы губернатора Курганской области и депутатов Курганской городской думы, а также депутатов в районные и сельские думы. В день голосования на 62 избирательных участках будут размещены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

В выборах губернатора региона принимают участие четыре кандидата: Татьяна Майборода ("Справедливая Россия"), Яков Сидоров (КПРФ), врио главы региона самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин (ЛДПР).