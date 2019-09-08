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РИА Новости
Единый день голосования

Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области

06:06 08.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области в единый день голосования, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
"В Курганской области находится 963 постоянно действующих избирательных участка, а также пять временных избирательных участков. Все участки открылись в 08.00 (06.00 мск)", - сказала собеседница агентства.
В регионе пройдут выборы губернатора Курганской области и депутатов Курганской городской думы, а также депутатов в районные и сельские думы. В день голосования на 62 избирательных участках будут размещены комплексы обработки избирательных бюллетеней.
В выборах губернатора региона принимают участие четыре кандидата: Татьяна Майборода ("Справедливая Россия"), Яков Сидоров (КПРФ), врио главы региона самовыдвиженец Вадим Шумков и Юрий Ярушин (ЛДПР).
В Курганской области зарегистрированы более 700 тысяч избирателей, наибольшее их число в Кургане - 262,2 тысячи человек.
Единый день голосования в России
02:05РИА Новости
Единый день голосования в России
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Единый день голосованияВадим ШумковЛДПРКПРФРоссияПолитика
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