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РИА Новости

"В объятьях Москвы". Почему рассорились Турция и НАТО

08:00 08.09.2019 (обновлено: 08:06 08.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Ксения Мельникова. Вашингтон грозит Анкаре санкциями и отчитывает за покупку российского оружия. Сближение с Москвой — серьезная, но не единственная причина резкого ухудшения отношений Турции и НАТО. Почему союзники оказались на грани конфликта, разбиралось РИА Новости.

"Почему бы и не Россия?"

"Когда мы сбили российский самолет, в НАТО советовали нормализовать отношения с Москвой. Сейчас те же самые партнеры критикуют наше сближение. Я спросил: разве это не двойные стандарты? Но они (американцы. — Прим. ред.) в ответ начали смеяться", — рассказывал на этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он объяснил необходимость покупки четырех российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые так раздражают американских партнеров, соображениями безопасности. "Это затрагивает потребность Турции в противовоздушной и противоракетной обороне. Члены альянса должны понимать, что наш нестабильный регион вынуждает применять все необходимые меры для обороны государства", — говорил Чавушоглу.
Ему вторил президент Реджеп Тайип Эрдоган, находившийся на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в России. Своими запретами, указывал он, американцы сами подталкивают турецкие власти на сближение с другими поставщиками.
"Почему бы и нет? Мы не впустую приехали в Россию. Если США не откажутся от своего решения по истребителям, мы будем делать собственные шаги. Рынок большой, и мы сможем обеспечить себя всем необходимым", — рассудил турецкий лидер.
Альтернативой американским истребителям F-35, по словам Эрдогана, могут стать российские Су-35 и самолет пятого поколения Су-57. Впрочем, позже президент Турции пояснил, что не следует воспринимать его слова как нежелание сотрудничать с НАТО: "Турция не собирается отказываться от своих союзников".
Чтобы не нагнетать ситуацию, с примирительным заявлением выступил и генсек альянса Йенс Столтенберг: "Турция — важный член НАТО. И мы все понимаем, что зависим друг от друга".
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57

Технологии не продаются

Контракт на приобретение российских зенитно-ракетных комплексов с момента его подписания в 2017 году остается главным раздражителем в отношениях Турции и НАТО. Тенденция заменять российским вооружением западные аналоги американцам кажется опасной.
В заигрывании Эрдогана с Москвой члены альянса видят стремление Турции показать свою значимость и независимость, а заодно вернуть в страну американские противоракетные комплексы Patriot.
Дело в том, что в 2013 году, когда на Ближнем Востоке все еще слышались отголоски "арабской весны", Эрдоган согласился разместить, а потом захотел купить Patriot. Но технологии производства никто продавать не собирался, и сделка сорвалась. В 2015 году американцы вывезли с турецкой территории все шесть своих противоракетных систем, чем сильно разозлили Эрдогана.
Это был не первый случай, когда США отказывали Турции в продаже некоторых видов военной техники. К примеру, в 2005 году Вашингтон не уступил ударные вертолеты по той же причине — не хотел делиться с покупателями технологиями.
Сейчас Турция в основном располагает устаревшими американскими противоракетными системами и зенитными ракетами Hisar турецкого производства. Переносные ЗРК Stinger производства США — важная часть вооруженных сил, но она недостаточна для защиты от баллистических ракет или сверхзвуковых истребителей.
Турецкие власти не раз говорили, что, срывая сделки по поставкам американских вооружений, НАТО тем самым подталкивали Анкару в "объятья Москвы".
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию

"Предательство союзника"

Поставки вооружения — острая, но не единственная причина латентного конфликта между Турцией и НАТО. По-разному стороны смотрят и на развитие ситуации вокруг Сирии.
С начала сирийской войны США и НАТО активно используют курдов для борьбы с террористическими группировками. Но для Анкары курды и есть террористы. С ними она связывает угрозу сепаратизма.
Североатлантический альянс, в свою очередь, недоволен участием Анкары в "астанинском формате" урегулирования сирийского кризиса. В этом процессе участвуют Россия и Иран, а их действия в Сирии американцы критикуют едва ли не с самого начала конфликта.
Расходятся взгляды и на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб, которая в 2017 году была объявлена зоной деэскалации. Контролировать режим прекращения огня должны были Россия, Турция и Иран, но не получалось. США несколько раз проводили точечные бомбардировки Идлиба, обосновывая это борьбой с терроризмом. Такие противоречивые действия сторон усиливают между ними раскол.
Наложили свой отпечаток и события в Анкаре летом 2016 года. После провалившейся попытки госпереворота по всей стране начались массовые чистки. Военные, чиновники, журналисты, преподаватели лишались работы и получали тюремные сроки за предполагаемые связи с организаторами путча.
Многие бежали в Европу, что вызвало жесткую критику Эрдогана. Депутатам бундестага запретили посещать немецкую военно-воздушную базу Инжирлик, и в итоге Берлин был вынужден перенести свой военный объект в Иорданию.
Недовольство альянса вызывают и продолжающиеся после путча чистки в рядах турецкой армии. Если до попытки госпереворота турецкая армия считалась второй по численности в НАТО, то после массовых увольнений и посадок страна лишилась этого значимого преимущества.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018

Игра на обострение

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что противоречия между Анкарой и альянсом не помешают им оставаться союзниками.
"Покупка российских С-400 и возможное приобретение Су-57 усложнит не только статус Турции в НАТО, но и всю оборонную архитектуру альянса. Своими действиями Эрдоган посылает США сигнал: Анкару толкают к Москве. Дональд Трамп понимает это и пытается противостоять возможным санкциям за покупку российских вооружений", — считает турецкий политолог Серкан Демирташ.
Однако эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы считает, что отношения НАТО и Турции будет определять другое.
"Сейчас Анкара и Вашингтон приступают к стратегическому сотрудничеству по северному Идлибу, — обращает внимание эксперт. — Создание там полноценной зоны безопасности — в интересах всех, кто вовлечен в урегулирование сирийского конфликта, включая США. Если турецко-американское сотрудничество по Идлибу состоится, то проблема с С-400 отойдет на второй план. Если нет, то нагнетание по линии Турция — НАТО продолжится".
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