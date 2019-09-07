В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями и судами

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы три корабля Военно-морских сил Украины можно вернуть в качестве жеста доброй воли, возвратив при этом незаконно удерживаемые украинской стороной российские суда, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных.

"Выдача украинских моряков является жестом доброй воли со стороны России. Но это не означает, что за преступления против России и российского Крыма можно уйти безнаказанными. Любые провокации будут жестко пресекаться. С другой стороны, мы должны сделать все возможное, чтобы обнулить ситуацию в отношениях между нашими странами и не позволить претворить в жизнь воинствующий сценарий, который писал предшественник Зеленского на президентском посту, разыгрывая провокацию в Керченском проливе", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, после передаче Украине задержанных военнослужащих, в России осталось три украинских военных корабля.

"Можно предпринять взаимовыгодные меры, в том числе, при необходимости, в знак доброй воли, возвратить Украине задержанные корабли или обменять их на российские гражданские суда, среди которых крымский сейнер "Норд", которые незаконно удерживаются украинской стороной",- сказал Шеремет.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Затем они направились из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли допускали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. Береговая охрана ФСБ задержала украинские корабли, на их борту оказались 22 моряка и два сотрудника СБУ. Против них возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы.