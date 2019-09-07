Освобожденных украинских военных наградили

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. На Украине наградили военнослужащих, задержанных Россией за незаконное пересечение морской границы. Об этом сообщается на странице украинских Военно-морских сил в Facebook.
Помимо этого, им присвоили очередные воинские звания.
В субботу состоялось взаимное освобождение заключенных в рамках соглашения между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".
Провокация в Керченском проливе
В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они игнорировали требования российских властей и опасно маневрировали. Корабли с 22 военнослужащими и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Трое из них получили ранения, их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что присутствовавшие на борту украинских кораблей сотрудники СБУ руководили этой операцией. Президент подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите госграницы. Он отметил, что провокация была связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.