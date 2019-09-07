Освобожденных украинских военных наградили

В субботу состоялось взаимное освобождение заключенных в рамках соглашения между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они игнорировали требования российских властей и опасно маневрировали. Корабли с 22 военнослужащими и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Трое из них получили ранения, их госпитализировали и оказали медицинскую помощь. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.