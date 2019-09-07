Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российский самолет Sukhoi Superjet стал неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие, заявил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Стали вводиться санкции, поставщики стали повышать цены на свою продукцию, отказываться локализовывать сборку агрегатную на территории России, как произошло с двигателем Sam-146. Они практически отказались "горячую" часть делать в России. Сегодня мы решили вопрос только о ремонте по полному циклу в России, что, собственно, продвинуло нас вперед. Но все эти обстоятельства стали делать этот самолет неконкурентоспособным с точки зрения цены", - сказал Борисов.

По его словам, чтобы удержать самолет на рынке, необходимо провести серьезную работу по импортозамещению.

В то же время он сказал, что в годы, когда проектировался Superjet, политическая обстановка способствовала сотрудничеству с Западом. "Создавался в широкой кооперации с западными производителями. Французские двигатели, очень большой вопрос авионики, шасси, очень много там присутствует западных производителей. Наверное, в той политической ситуации это был правильный шаг, мы играли в разделение труда, чтобы сделать самый современный, самый технологичный летательный аппарат", - сказал Борисов.