Как собирают Sukhoi Superjet 100: от клепки до стыковки с центропланом

Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.