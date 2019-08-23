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РИА Новости

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 ищет на них покупателей, пишут СМИ

10:14 23.08.2019 (обновлено: 12:19 23.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийSSJ100 в ангаре компании Interjet
SSJ100 в ангаре компании Interjet
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
SSJ100 в ангаре компании Interjet. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мексиканская авиакомпания Interjet из-за тяжелого финансового положения намерена продать имеющиеся у нее российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Interjet — последний зарубежный авиаперевозчик, эксплуатирующий SSJ100. Всего у нее 22 лайнера, это второй по величине парк после "Аэрофлота", у которого 49 самолетов.
При этом источники издания расходятся в том, сколько именно SSJ100 собирается продать Interjet. Так, одни собеседники газеты утверждают, что речь идет о всех самолетах. По словам другого источника, на продажу можно выставить только 21 лайнер, потому что один был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Еще один рассказал, что компания хочет продать только 14 самолетов, а семь оставить.
По словам источников, в поиске покупателей Interjet помогает производитель SSJ100 — "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации).
Самолет Sukhoi Superjet 100
5 мая, 21:24ЧП в Шереметьево
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
Interjet начала искать покупателей из-за финансовых трудностей. В 2015-2016 годах авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом, показывала налет до восьми-девяти часов в сутки, а SSJ100 приносил ей прибыль. Но в 2016-2017 годах обвалился песо, подорожал керосин, так что Interjet стала проигрывать другим перевозчикам, а затем постепенно перестала платить за запчасти — как ГСС, так и производителю двигателей Powerjet (совместное предприятие ОДК и французской Safran). Те перестали поставлять компоненты для лайнеров, и Interjet занялась "каннибализацией" — ставила часть самолетов на прикол и использовала их запчасти для остальных, пишет издание. Представители Powerjet и ГСС отношения с Interjet не комментируют.
Как отметил один из собеседников "Ведомостей", Interjet покупала новые SSJ100, а не брала в лизинг, поэтому они достались ей со скидкой — по 23,5 миллиона долларов за штуку при рыночной цене в 29 миллионов. Сейчас самолетам от четырех до шести лет, и Interjet хотела бы получить за них по 16-17 миллионов. Два источника считают эту цену низкой. Однако простаивающие лайнеры могут оказаться в таком плохом состоянии, что, по словам менеджера авиастроительной компании, на каждый из них придется потратить еще по несколько миллионов. Кроме того, возмущается один из источников газеты, ГСС несет имиджевые потери из-за отношения Interjet к техническому состоянию самолетов.
Самолет Sukhoi Superjet 100
24 февраля, 00:35РИА Новости
ГСС готова предложить карибской авиакомпании самолеты SuperJet
По данным сервиса flightradar24, сейчас из всех SuperJet, принадлежащих Interjet, летают только шесть. Семь прекратили полеты больше года назад, пять — прошлой осенью, еще три — в декабре-январе, а последний — в марте.
"Изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в мексиканской Interjet — результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленных на улучшение показателей SSJ100 в ее парке", — прокомментировали ситуацию в ГСС. Представитель Interjet Джульета Пенья не ответила на запрос газеты.
По мнению одного из источников издания, покупкой лайнеров могут заинтересоваться как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании, но другие уверены, что интерес к такой сделке возникнет только у российских компаний.
В Государственной транспортной лизинговой компании, которая, по данным источников, изучала вопрос покупки самолетов, заявили, что не готовы оценить возможность сделки. По словам ее представителя, активы еще предстоит изучить с точки зрения технического состояния и потенциального лизингополучателя.
В "Сбербанк-лизинге" отметили, что запросов от авиакомпаний не получали, а без эксплуатанта рассматривать сделку не будут. В "ВТБ-лизинге" также заявили, что не получали подобных предложений, а представитель "ВЭБ-лизинга" от комментариев отказался.
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Сбербанк ЛизингSukhoi SuperjetМексикаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Опять пропаганда, а не журналистика. Интерджет избавляется от сухого не из-за кризиса, а из-за дороговизны обслуживания и нехватки запасных деталей. Вы думаете, в Аэрофлоте любят этот самолет? Да все плюются! Сам самолет вполне неплох, но запчасти только под заказ и штучно. Вот и получается что из 50 самолетов летают 10, а остальные стоят на земле, принося перевозчику убыль. Что уж там говорить об интерджете. Это все наша бюрократия. Тяжелое финансовое положение тут ни при чем.
23 августа, 12:19
nnemetsms
1924103
Проблема компании, как раз таки из-за СС. У них самый дорогой кресло-час (почти в два раз дороже, чем у эйрбасов и боингов) из-за частых поломок и плохого послепродажного обслуживания обусловленного постоянным дефицитом запчастей.
23 августа, 10:24
IIfifay
1900016
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