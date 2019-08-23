Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 ищет на них покупателей, пишут СМИ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мексиканская авиакомпания Interjet из-за тяжелого финансового положения намерена продать имеющиеся у нее российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, сообщает газета " Ведомости " со ссылкой на источники. Мексиканская авиакомпания Interjet из-за тяжелого финансового положения намерена продать имеющиеся у нее российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, сообщает газета "" со ссылкой на источники.

Interjet — последний зарубежный авиаперевозчик, эксплуатирующий SSJ100. Всего у нее 22 лайнера, это второй по величине парк после "Аэрофлота", у которого 49 самолетов.

При этом источники издания расходятся в том, сколько именно SSJ100 собирается продать Interjet. Так, одни собеседники газеты утверждают, что речь идет о всех самолетах. По словам другого источника, на продажу можно выставить только 21 лайнер, потому что один был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Еще один рассказал, что компания хочет продать только 14 самолетов, а семь оставить.

По словам источников, в поиске покупателей Interjet помогает производитель SSJ100 — "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации).

Interjet начала искать покупателей из-за финансовых трудностей. В 2015-2016 годах авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом, показывала налет до восьми-девяти часов в сутки, а SSJ100 приносил ей прибыль. Но в 2016-2017 годах обвалился песо, подорожал керосин, так что Interjet стала проигрывать другим перевозчикам, а затем постепенно перестала платить за запчасти — как ГСС, так и производителю двигателей Powerjet (совместное предприятие ОДК и французской Safran). Те перестали поставлять компоненты для лайнеров, и Interjet занялась "каннибализацией" — ставила часть самолетов на прикол и использовала их запчасти для остальных, пишет издание. Представители Powerjet и ГСС отношения с Interjet не комментируют.

Как отметил один из собеседников "Ведомостей", Interjet покупала новые SSJ100, а не брала в лизинг, поэтому они достались ей со скидкой — по 23,5 миллиона долларов за штуку при рыночной цене в 29 миллионов. Сейчас самолетам от четырех до шести лет, и Interjet хотела бы получить за них по 16-17 миллионов. Два источника считают эту цену низкой. Однако простаивающие лайнеры могут оказаться в таком плохом состоянии, что, по словам менеджера авиастроительной компании, на каждый из них придется потратить еще по несколько миллионов. Кроме того, возмущается один из источников газеты, ГСС несет имиджевые потери из-за отношения Interjet к техническому состоянию самолетов.

По данным сервиса flightradar24, сейчас из всех SuperJet, принадлежащих Interjet, летают только шесть. Семь прекратили полеты больше года назад, пять — прошлой осенью, еще три — в декабре-январе, а последний — в марте.

"Изменение интенсивности эксплуатации SSJ100 в мексиканской Interjet — результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленных на улучшение показателей SSJ100 в ее парке", — прокомментировали ситуацию в ГСС. Представитель Interjet Джульета Пенья не ответила на запрос газеты.

По мнению одного из источников издания, покупкой лайнеров могут заинтересоваться как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании, но другие уверены, что интерес к такой сделке возникнет только у российских компаний.

В Государственной транспортной лизинговой компании, которая, по данным источников, изучала вопрос покупки самолетов, заявили, что не готовы оценить возможность сделки. По словам ее представителя, активы еще предстоит изучить с точки зрения технического состояния и потенциального лизингополучателя.