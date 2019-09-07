КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
"Дальше мы будем <...> продолжать в рамках Минского процесса разведение войск в два этапа: сначала Золотое – Петровское, а потом – разведение по всей территории и полное прекращение огня и прекращение войны", – приводятся его слова на официальном сайте президента Украины.
Политик также назвал возвращение украинцев из России радостным событием. По его мнению, субботнее освобождение задержанных станет первым шагом на пути к возвращению всех остальных осужденных Москвой граждан Украины.
Сегодня самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в рамках договоренностей России и Украины приземлись в Киеве и Москве. В конце лета стороны начали работу по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц.