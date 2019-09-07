Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным

Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным

Политик также назвал возвращение украинцев из России радостным событием. По его мнению, субботнее освобождение задержанных станет первым шагом на пути к возвращению всех остальных осужденных Москвой граждан Украины.

Сегодня самолеты с освобожденными россиянами и украинцами в рамках договоренностей России и Украины приземлись в Киеве и Москве. В конце лета стороны начали работу по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц.