Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, руководивший регионом с 1997 по 2001 год, скончался в субботу в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

Анатолий Белоногов родился 24 февраля 1939 года в селе Усть-Умлекан Зейского района Приамурья, окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. В 1970 году стал секретарем, а затем вторым секретарем Октябрьского района КПСС. В 1997 году Анатолий Николаевич был избран губернатором Амурской области, в марте 2001 года политик уступил в борьбе за кресло главы региона Леониду Короткову и вышел на пенсию. Но затем был избран депутатом Амурского областного Совета народных депутатов. С июня 2012 года занимал должность заместителя председателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.