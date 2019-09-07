Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах

Передача заключенных регулируется Конвенцией о передаче осужденных (1983). Статья 12 конвенции позволяет государству, которое принимает своего гражданина для отбывания наказания по приговору другой страны, амнистировать или помиловать осужденного. Что касается обмена заключенными, то он возможен в случае, когда договоренности достигаются по дипломатическим каналам. Кроме того, по словам юристов, возможен обмен заключенными и без дальнейшего отбывания наказания, но для этого необходимо помилование со стороны президентов.
30 октября 2018 года семь членов экипажа российского судна "Норд" на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых моряков с двух украинских судов: троих членов экипажа с "ЯМК-0041" и четверых моряков с "ЯОД-2105". Крымское судно "Норд" с 10 членами экипажа, шедшее под флагом России, было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Все члены экипажа судна являются гражданами России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Капитану Владимиру Горбенко было предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". В отношении остальных моряков судна не велось какое-либо уголовное производство. Украинское судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков) было задержано 4 мая 2018 года западнее мыса Тарханкут. Оно осуществляло незаконный вылов камбалы-калкан, добыча которой запрещена. В Крыму на судно был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Ему бы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находился в СИЗО Симферополя.
Судно "ЯОД-2105" с четырьмя членами экипажа было задержано российскими пограничниками 27 августа 2018 года северо-западнее мыса Урет за незаконный промысел. Капитаны "Норда" и "ЯМК-0041" в этом обмене не участвовали. Их хотели обменять позже, но в феврале 2019 года капитан российского судна "Норд" смог вернуться в Крым. Он прошел через границу официально, а погранслужба Украины заявила, что не будет расследовать его выезд, при этом уголовное дело в отношении Горбенко закрыто не было. Капитана украинское судна "ЯМК-0041 Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня 2019 года приговорил к штрафу в 550 тысяч рублей за браконьерство и отменил ему подписку о невыезде, под которой он находился последние полгода. После этого Виктор Новицкий вернулся на Украину.
2 марта 2018 года стало известно, что Москва передала Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух российских. Украинская сторона передала России крымских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в херсонском СИЗО с июня 2017 года. Во время учений они сбились с маршрута и вышли на территорию Украины. Киеву передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в октябре 2017 года за незаконное пересечение российской границы.
14 июня 2016 года состоялась передача Украине осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, а России ‑ граждан Украины Елены Глищинской, подозревавшейся Киевом в сепаратизме, и Виталия Диденко, осужденного по той же статье и помилованного президентом Украины Петром Порошенко.
Афанасьев был задержан в Симферополе по делу "крымских террористов" и приговорен к семи годам лишения свободы. Дело Солошенко было маркировано грифом "секретно". По данным СМИ, он собирался вывезти на Украину комплектующие российского вооружения. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. 14 июня президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Афанасьева и Солошенко, что сделало возможным их возвращение на родину. Журналистка Глищинская, работая директором одесской областной телерадиокомпании "Свободная волна", обвинялась украинскими властями по статьям "сепаратизм и государственная измена". Она длительное время находилась в СИЗО города Одессы. После ареста в феврале 2016 года Глищинская в условиях СИЗО родила ребенка, у которого была обнаружена патология сердца. Ему требовалось лечение. Одесский журналист Виталий Диденко, осужденный на три года, 14 июня был помилован президентом Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российская сторона выбрала одесских журналистов для обмена на Афанасьева и Солошенко, отметил, что это решение связано исключительно с гуманитарными соображениями.
25 мая 2016 года состоялась передача Украине гражданки этой страны Надежды Савченко, приговоренной в России к 22 годам по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе, а России ее граждан Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденные в Киеве по обвинению в терроризме. Савченко была помилована указом президента РФ Владимира Путина 25 мая, и в тот же день была доставлена в Киев, а в Москву самолетом прилетели Ерофеев и Александров, которые были помилованы президентом Украины Петром Порошенко. Его указ вступил в силу 24 мая.
Украинские силовики задержали в Донбассе якобы двух российских военных 16 мая 2015 года в районе города Счастье в зоне соприкосновения украинских силовиков и ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики в Донбассе.
В Минобороны РФ сообщили, что задержанные – Александров и Ерофеев – являются гражданами РФ, но на момент задержания они не были действующими военнослужащими вооруженных сил РФ. Голосеевский районный суд Киева приговорил россиян к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, признав их виновными в террористической деятельности.
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