Случаи передачи заключенных между Россией и Украиной в 2014-2019 годах

Украинские силовики задержали в Донбассе якобы двух российских военных 16 мая 2015 года в районе города Счастье в зоне соприкосновения украинских силовиков и ополченцев самопровозглашенной Луганской народной республики в Донбассе.

В Минобороны РФ сообщили, что задержанные – Александров и Ерофеев – являются гражданами РФ, но на момент задержания они не были действующими военнослужащими вооруженных сил РФ. Голосеевский районный суд Киева приговорил россиян к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества, признав их виновными в террористической деятельности.