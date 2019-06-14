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РИА Новости

Капитан украинского судна ЯМК-0041 Новицкий покинул Крым

Вчера, 23:55
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© РИА Новости . ФСБ РФ / Перейти в фотобанкКапитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
© РИА Новости . ФСБ РФ
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Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041", задержанного ФСБ РФ в акватории Черного моря. 16 мая 2018
АРМЯНСК (КРЫМ), 14 июн – РИА Новости. Капитан задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий покинул Крым и вернулся на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Балаклавский районный суд Севастополя приговорил в пятницу гражданина Украины Новицкого к штрафу в 550 тысяч рублей за браконьерство и отменил ему подписку о невыезде, под которой он находится последние полгода.
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Новицкий перешел российско-украинский участок границы в ночь на субботу через пограничный пункт пропуска "Армянск". При этом он отказался от общения со СМИ, лишь поблагодарив российских омбудсменов за оказанную помощь.
Украинское судно "ЯМК-0041" в мае 2018 года было задержано у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием служебного положения). Ему грозило до 5 лет лишения свободы.
В ноябре 2018 года Лубина предложила обменять Новицкого на удерживаемого на Украине капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко. Через месяц Новицкий был отпущен судом из СИЗО под подписку о невыезде, после чего сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева сообщила о ведущихся переговорах по его обмену на Горбенко.
В конце января адвокат Горбенко заявил, что его подзащитный пропал без вести на Украине, где ждал суда по ряду обвинений после задержания "Норда" 25 марта 2018 года в Азовском море с 10 членами экипажа (девять из них впоследствии вернулись в Крым, в том числе семеро - в обмен на задержанных за браконьерство украинских моряков). Его поиски результата не давали, пока 11 февраля мать капитана не сообщила, что сын вернулся домой в Керчь. Омбудсмен Татьяна Москалькова отмечала, что Горбенко прошел через границу официально, а погранслужба Украины заявила, что не будет расследовать выезд россиянина в Крым, при этом уголовное дело в отношении Горбенко закрыто не было.
Капитан Норд Владимир Горбенко суд киев 12 декабря 2018
11 февраля, 17:08
Капитан "Норда" раскрыл детали возвращения в Крым
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