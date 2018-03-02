Украина и Россия обменялись задержанными пограничниками

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Москва передала Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух российских, заявили в ФСБ.

Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона передала России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в херсонском СИЗО с июня прошлого года.

Киеву передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены завершением обмена и возвращением российских пограничников на родину.

Задержания пограничников

В ФСБ сообщали, что два крымских пограничника в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины. В ведомстве пояснили, что на российско-украинской границе проводились учения. Инцидент произошел в районе Армянска.

При этом украинские спецслужбы утверждали, что заместитель начальника резервной заставы одной из военных частей Аскар Кулуб и начальник кинологической группы Владимир Кузнецов с декабря 2016 года по 30 июня 2017-го "выполняли служебные задачи в интересах России" для изменения украинской границы.

Что касается украинских пограничников, то в начале октября они зашли на российскую территорию во время "мониторинга границы с Россией" и были схвачены брянскими коллегами. Впоследствии им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. Украинские власти заявили о похищении.