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РИА Новости

Путин поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка

19:52 06.09.2019 (обновлено: 20:07 06.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Такое решение было принято в ходе совещания главы государства с губернатором Амурской области Василием Орловым по вопросу ликвидации последствий стихии.
Дополнительные средства направят на оказание помощи людям, чьи дома оказались непригодны для проживания, а также для капитального ремонта пострадавшего жилья.
Как сообщал Орлов РИА Новости 3 сентября, в результате паводка в Приамурье пострадали 800 жилых домов, из них порядка 350 не подлежат восстановлению. Он отметил также, что 500 километров дорог затоплено, ущерб оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Помимо этого, наводнение уничтожило почти 20% сельскохозяйственных площадей.
Также глава региона подчеркивал, что положенные выплаты уже получили 80% граждан, имеющих на это право.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
5 сентября, 17:55РИА Недвижимость
Мутко: надо защитить пострадавших от паводка в Приангарье от мошенников
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинАмурская областьОбщество
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