Путин поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такое решение было принято в ходе совещания главы государства с губернатором Амурской области Василием Орловым по вопросу ликвидации последствий стихии.

Дополнительные средства направят на оказание помощи людям, чьи дома оказались непригодны для проживания, а также для капитального ремонта пострадавшего жилья.

Как сообщал Орлов РИА Новости 3 сентября, в результате паводка в Приамурье пострадали 800 жилых домов, из них порядка 350 не подлежат восстановлению. Он отметил также, что 500 километров дорог затоплено, ущерб оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Помимо этого, наводнение уничтожило почти 20% сельскохозяйственных площадей.