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РИА Новости

Выплаты после паводка в Приамурье получили 80% пострадавших

13:41 03.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Выплаты после прошедшего в Приамурье дождевого паводка уже получили 80% людей, имеющих на это право, рассказал в РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью в рамках Восточного экономического форума.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о выделении 600 миллионов рублей Амурской области, пострадавшей от паводка. Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье из-за дождевого паводка 25 июля.
"Выплаты организованы из областного и федерального бюджета. Шестьсот миллионов рублей было выделено из федерального бюджета, мы просили эти средства с запасом, паводок развивался очень стремительно. Фактически оказалось, что сегодня нам нужно 260 миллионов рублей на выплаты, на сегодня порядка 80% средств люди уже получили. Все на контроле",- рассказал Орлов РИА Новости.
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Он уточнил, что от паводка в Приамурье пострадали 800 жилых домов, из них порядка 350 не подлежат восстановлению. "По дорогам большой ущерб, 500 километров было затоплено. Наши и федеральные специалисты оценили ущерб по дорогам в 1,7 миллиарда рублей. И по сельскому хозяйству ущерб чудовищный, из 1,2 миллиона гектаров площадей почти 20% уничтожены. По всем трем направлениям ущерба: жилье, дороги, сельское хозяйство - мы направили заявку на федеральную помощь", - рассказал Орлов.
Собеседник агентства подчеркнул, что особенно региону нужна помощь по жилью. "У нас холода наступают. Развернули пункты длительного размещения (для тех, кто после паводка остался без жилья) на 150 человек. Часть людей разместилась в пунктах, часть - у родственников. По предварительным расчётам, на восстановление жилья региону необходимо более 1 миллиарда рублей",- сказал Орлов.
Юбилейный V Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2019.
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Василий ОрловДмитрий МедведевАмурская областьВладивостокРоссияОбщество
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