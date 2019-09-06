В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай

"Мы знаем задачи по совершенствованию дорожной сети региона. Все они отражены в приоритетном национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уверен, что эта современная дорога, являющаяся связующим звеном между нашими знаменитыми курортами, станет мощным импульсом для дальнейшего развития региона", - сказал глава республики Рашид Темрезов, принявший участие в церемонии открытия трассы.

Пропускная способность автодороги возросла в два с половиной раза и составляет сейчас порядка 45 тысяч автомобилей в сутки. На новом участке автодороги ликвидированы четыре опасных места, на которых регистрировалось большинство ДТП. В населенных пунктах Важное и Правокубанское появились 16 пешеходных переходов, свыше 9 километров тротуаров, два светофорных объекта и современное освещение. Световозвращающие дорожные знаки и разметка из термопластика обеспечат автомобилистам комфортный и безопасный проезд в любое время суток.