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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай

16:26 06.09.2019 (обновлено: 16:27 06.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 6 сен - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии после масштабной реконструкции открылся пятнадцатикилометровый участок федеральной автомобильной дороги "Черкесск – Домбай - граница с республикой Абхазия", сообщает пресс-служба главы региона.

"Мы знаем задачи по совершенствованию дорожной сети региона. Все они отражены в приоритетном национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Уверен, что эта современная дорога, являющаяся связующим звеном между нашими знаменитыми курортами, станет мощным импульсом для дальнейшего развития региона", - сказал глава республики Рашид Темрезов, принявший участие в церемонии открытия трассы.

Как отмечает пресс-служба главы республики, в результате проведенных работ по реконструкции участок федеральной дороги был расширен до четырех полос движения, встречные потоки автотранспорта разделены осевым барьерным ограждением.
Пропускная способность автодороги возросла в два с половиной раза и составляет сейчас порядка 45 тысяч автомобилей в сутки. На новом участке автодороги ликвидированы четыре опасных места, на которых регистрировалось большинство ДТП. В населенных пунктах Важное и Правокубанское появились 16 пешеходных переходов, свыше 9 километров тротуаров, два светофорных объекта и современное освещение. Световозвращающие дорожные знаки и разметка из термопластика обеспечат автомобилистам комфортный и безопасный проезд в любое время суток.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
В КЧР после реконструкции открыли участок трассы Черкесск-Домбай
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
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Карачаево-Черкесская республикаРашид ТемрезовКарачаево-ЧеркесияОбщество
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