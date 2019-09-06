Минфин опроверг сообщение о новых налогах в сервисах совместных поездок

В пресс-службе Минфина пояснили, что, согласно Налоговому кодексу, любой доход физического лица облагается налогом в размере 13%. "И в данном случае нет исключений. То есть по действующему законодательству, если водитель получает доход, соответственно, самостоятельно уплачивает НДФЛ. Никаких новаций в части уплаты и взимания этого налога Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет", - добавили в пресс-службе.