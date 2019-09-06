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РИА Новости

Минфин опроверг сообщение о новых налогах в сервисах совместных поездок

14:51 06.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин России не планирует вводить новых налогов для водителей, которые используют сервисы совместных поездок, сообщила пресс-служба министерства.
"Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов для водителей, использующих сервисы совместных поездок", - говорится в сообщении.
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В пятницу газета "Известия" сообщила, что с водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%). По данным издания, эта позиция якобы обозначена в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).
В пресс-службе Минфина пояснили, что, согласно Налоговому кодексу, любой доход физического лица облагается налогом в размере 13%. "И в данном случае нет исключений. То есть по действующему законодательству, если водитель получает доход, соответственно, самостоятельно уплачивает НДФЛ. Никаких новаций в части уплаты и взимания этого налога Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет", - добавили в пресс-службе.
Если же водитель зарегистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход, то налоговая ставка составит всего 4%, пояснили в Минфине.
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