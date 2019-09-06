Трутнев сообщил о строительстве новых предприятий на Курилах

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Новые предприятия будут построены на Шикотане и других курильских островах, сообщил на итоговой пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Пятого сентября был открыт рыбоперерабатывающий завод на Шикотане.

"Построено оно (рыбоперерабатывающее предприятие на Шикотане) на территории России. Не знал, что был протест (с японской стороны). Это странно, если кто-то заявляет протест. Дальше будем строить новые проекты на Шикотане и других островах Курильской гряды", - сказал Трутнев.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.