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РИА Новости

На Украине заподозрили экс-депутата Вилкула в злоупотреблении властью

12:26 06.09.2019 (обновлено: 13:08 06.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Прокуратура Днепропетровской области заподозрила экс-депутата Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула в злоупотреблении властью во время работы на должности главы Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).
"Бывшего главу Днепропетровской ОГА подозревают в злоупотреблении властью, что привело к многомиллионным убыткам государства", - сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры.
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При этом сообщается, что прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное дело в отношении экс-главы Днепропетровской областной государственной администрации, экс-депутата Рады восьмого созыва за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), который в течение 2011-2012 годов якобы вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности.
Фамилия бывшего главы Днепропетровской ОГА в сообщении не называется, однако известно, что в указанный период эту должность занимал Александр Вилкул.
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"Чиновник, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администраций, нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2000 пайщикам нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 гектар на сумму более 12 миллионов гривен (474,1 тысячи долларов – ред.). А государству из-за уничтожения плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти полмиллиона гривен (19,7 тысячи долларов – ред.)", - сообщила пресс-служба.
Кроме того, по данным следствия, Вилкул якобы издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 гектаров, которые находились в собственности одного из обществ с ограниченной деятельностью, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с "пашни" на "другие коммерческие нужды" является незаконным. "Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 миллионов гривен (197,5 тысячи долларов – ред.)", - отметили в ведомстве.
В Генпрокуратуре уточнили, что Вилкул в четверг был официально уведомлен о подозрении в совершении указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.
При этом бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил, что Вилкул и бывший депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Колесников не только уведомлены о подозрениях, но и объявлены в розыск.
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