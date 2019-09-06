Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T11:51Z
https://ria.ru/20190906/1558384265.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155794/90/1557949082_0:171:1247:872_1036x0_80_0_0_28f6278bd196f651ca211cceaa62b276.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

ВЭБ ожидает, что бизнес-чартеры на SSJ100 будут летать за рубеж

11:39 06.09.2019 (обновлено: 11:51 06.09.2019)
162
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. ВЭБ ожидает, что бизнес-чартеры на самолетах Sukhoi Superjet 100 будут летать и за рубеж, сообщил РИА Новости в кулуарах ВЭФ зампред госкорпорации Артем Довлатов.
Аэропорт "Внуково", "ВЭБ-Лизинг", ОАК, авиакомпания "Азимут" и "Национальная резервная корпорация" банкира Александра Лебедева в середине февраля подписали соглашение по проекту чартерных бизнес-перевозок по России на SSJ100. Глава ОАК Юрий Слюсарь говорил, что на старте проекта будет задействовано шесть самолетов, а Довлатов позже отмечал, что потенциальный объем рынка - 30 лайнеров.
"На данный момент обсуждается вариант проекта с парком до 10 самолетов. При этом вводить их планируется постепенно, может быть, начнем с двух самолетов - рынок должен принять продукт. По оценкам экспертов, потенциальная емкость рынка может составить до 30 машин. При этом ограничиваться российским рынком эта услуга не должна. Есть желание, чтобы эта услуга оказывалась в том числе за рубежом", - сказал Довлатов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Как собирают Sukhoi Superjet 100: от клепки до стыковки с центропланом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Суперджет"  - первый российский самолет ,  полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
1 из 16

"Суперджет"  - первый российский самолет ,  полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.

Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Самолет Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
2 из 16

Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.

Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
3 из 16

производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.

Сборка турбовентиляторного двигателя PowerJet SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
4 из 16

"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.

Фиксируется план работ на смену на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
5 из 16

Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.

Цех сборки фюзеляжей самолетов Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
6 из 16

Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.

Рабочий в цехе окончательной сборки самолетов Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
7 из 16

При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета
8 из 16

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.

Перемещение фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100 по цеху на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
9 из 16

Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.

Установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений
10 из 16

На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который  фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.

Установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений
11 из 16

На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который  фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки,  где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
12 из 16

Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки,  где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
13 из 16

В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
14 из 16

Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
15 из 16

Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем -  лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100  перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).

Самолет Sukhoi Superjet 100 на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
16 из 16

Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем -  лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100  перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 16

"Суперджет"  - первый российский самолет ,  полностью спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического перевооружения.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 16

Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются более 160 высокотехнологичных лайнеров.

Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 16

производстве SSJ100 применяются такие ранее не использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное выпускать более 40 лайнеров в год.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
4 из 16

"На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня (самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС Андрей Сойнов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
5 из 16

Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
6 из 16

Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 16

При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 16

Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
9 из 16

Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной грузовой автотехникой.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
10 из 16

На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 16

На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. Сначала работу принимает мастер участка, который  фиксирует в технологическом паспорте факт ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят представители авиационных властей РФ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
12 из 16

Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки,  где он проходит семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 16

В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 16

Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится отработка систем лайнера под током.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 16

Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время намного уменьшилось", - сказал он.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
16 из 16

Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. Затем -  лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100  перелетит в Ульяновск , где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию (ЛОС).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
220001
Обсудить 0
Восточный экономический форумВЭБSukhoi SuperjetАлександр ЛебедевОбъединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьВладивостокРоссия
Рекомендуем
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Первые бизнес-чартеры на SSJ100 планируют запустить к ПМЭФ-2020
РИА
Новости
Грузопассажирский причал в заливе Китовый на острове Итуруп
Японский министр надеется на успех пилотных проектов на южных Курилах
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Клепач выступил в защиту самолетов Sukhoi Superjet
Полиция
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар
Лента
новостей
Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Стоимость двигателя ПД-14 ниже зарубежных аналогов, заявили в ОДК
Пентагон
Пентагон призвал Лондон репатриировать британцев, воевавших в ИГ*
Полиция
В Иваново после избиения школьницы возбудили административное дело
Сотрудники полиции
Обыски в штабе ФБК связаны с делом о массовых беспорядках, заявил адвокат
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал условия выпуска 75-местных самолетов Sukhoi SuperJet
Берег Охотского моря
Концепция венчурного фонда Дальнего Востока будет готова через месяц
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Эксперты выяснили, на что россияне увеличили расходы в новом учебном году
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
Еврейская община Литвы осудила установку доски пособнику нацистов
Памятник участникам боев на реке Халхин-Гол
В Монголии открыли памятник солдатам, павшим на Халхин-Голе
ЧАЭС
Почти 75 тысяч туристов посетили зону отчуждения ЧАЭС в этом году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния