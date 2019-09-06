ВЭБ ожидает, что бизнес-чартеры на SSJ100 будут летать за рубеж

"На данный момент обсуждается вариант проекта с парком до 10 самолетов. При этом вводить их планируется постепенно, может быть, начнем с двух самолетов - рынок должен принять продукт. По оценкам экспертов, потенциальная емкость рынка может составить до 30 машин. При этом ограничиваться российским рынком эта услуга не должна. Есть желание, чтобы эта услуга оказывалась в том числе за рубежом", - сказал Довлатов.