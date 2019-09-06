Власти выделили деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России медикаментов для детей.

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Меру накануне анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства возьмут из резервного фонда правительства и направят в Минпромторг на возмещение затрат федерального унитарного предприятия "Московский эндокринный завод", который уполномочен ввозить подобные лекарства в Россию. Ему предстоит закупить и поставить 11 270 упаковок психотропных препаратов.

Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование денег и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.

В первую очередь речь идет о диазепаме, фенобарбитале и мидазоламе, которые способны облегчить состояние детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Часть из этих лекарств производят за рубежом, и они не зарегистрированы в России.

Параллельно решается задача до 2023 года наладить отечественное производство этих препаратов, отметил в четверг Медведев.