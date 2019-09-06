Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T13:34Z
https://ria.ru/20190906/1558383802.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153135/60/1531356030_0:82:1500:926_1036x0_80_0_0_0b3cd666e80e54fe6746def8746cef60.jpg
РИА Новости

Власти выделили деньги на закупку не зарегистрированных в России лекарств

11:30 06.09.2019 (обновлено: 13:34 06.09.2019)
5368
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Покупатель в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Правительство выделило более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в России медикаментов для детей.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Меру накануне анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Средства возьмут из резервного фонда правительства и направят в Минпромторг на возмещение затрат федерального унитарного предприятия "Московский эндокринный завод", который уполномочен ввозить подобные лекарства в Россию. Ему предстоит закупить и поставить 11 270 упаковок психотропных препаратов.
Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование денег и предоставить доклад до 1 февраля 2020 года.
Лекарственные препараты
5 сентября, 19:12РИА Новости
Решение о закупке лекарств за рубежом – результат диалога власти и общества
В первую очередь речь идет о диазепаме, фенобарбитале и мидазоламе, которые способны облегчить состояние детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами. Часть из этих лекарств производят за рубежом, и они не зарегистрированы в России.
Параллельно решается задача до 2023 года наладить отечественное производство этих препаратов, отметил в четверг Медведев.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ее аппарат регулярно выступает в защиту матерей, вынужденных заказывать за границей не зарегистрированные здесь лекарства, чтобы помочь своим тяжелобольным детям.
Таблетки в руке
22 августа, 08:00Специальный репортаж
Почему дети умирают, не дождавшись незарегистрированных лекарств
61421125
Обсудить 5
Правительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
РИА
Новости
Основатель компании-автоимпортера Рольф Сергей Петров
Основателя "Рольфа" объявили в международный розыск
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Баксанский карьер
В Крыму и Красноярском крае протестуют против карьеров под окнами домов
Лента
новостей
Флаг на здании Банка России
Центробанк снизил ключевую ставку
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
Ники Минаж объявила о завершении карьеры
Подросток, заблудившийся в Приморском крае
Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге
Ника Гварамия
Бывшему гендиректору грузинского "Рустави 2" предъявили новые обвинения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Россию "не наклонять и не гнобить" Белоруссию
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК займется делом матери из Приамурья, которая "воспитывала" дочь кулаками
Конфликт администратора и покупателя в магазине Пятерочка в Москве
В Москве сотрудник "Пятерочки" пробил мужчине череп из-за украденной водки
Запуск ракеты-носителя Delta IV с военным спутником с космодрома на мысе Канаверал, США
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Роберт Мугабе
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния