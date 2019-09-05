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РИА Новости

Медведев поручил закупить незарегистрированные в России детские лекарства

13:55 05.09.2019 (обновлено: 14:59 05.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Глава правительства пояснил, что некоторые формы необходимых препаратов — свечи, сиропы, растворы — сегодня производятся только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.

"Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами. Пока она не решена, будет сделано следующее. Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств", — написал Медведев в фейсбуке.

Распоряжение премьера дает право Московскому эндокринному заводу, который уполномочен ввозить подобные лекарства в Россию, оперативно закупить такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, в том числе клобазам.
"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным", — заключил премьер.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что ее аппарату неоднократно приходилось выступать в защиту матерей, которые заказывали за рубежом незарегистрированные в России лекарства, чтобы помочь своим тяжелобольным детям. Против женщин возбуждались дела по уголовным статьям, которые прекращались только после вмешательства со стороны омбудсмена.
Таблетки в руке
22 августа, 08:00Специальный репортаж
Почему дети умирают, не дождавшись незарегистрированных лекарств
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