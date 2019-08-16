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РИА Новости

Кузнецова надеется на упрощение получения незарегистрированных лекарств

19:15 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что неоднократно просила Минздрав упростить процесс получения незарегистрированных лекарств и рассчитывает, что в скором времени ее предложения будут реализованы.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", в отношении женщины возбудили уголовное дело, устроили в доме обыск и изъяли компьютер. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал ситуацию "абсурдной и бесчеловечной" и призвал Следственный комитет прекратить дело. Однако, согласно уголовно-процессуальному кодексу, расследование подобных уголовных дел в РФ не относится к подследственности СК. Позже пресс-служба ФТС России сообщила, что сотрудники таможни возбудили дело после получения женщиной незарегистрированного в России лекарства "Фризиум", она проходит по делу как свидетель.
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"Мы неоднократно обращались в Минздрав РФ, направляли предложения о необходимости упрощения процесса получения незарегистрированных препаратов, сокращения перечня необходимых документов и сроков регистрации ряда препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба.
По ее словам, проблема с обеспечением незарегистрированными лекарствами несовершеннолетних до сих пор не решена, она актуальна. "Только в этом году нам известно о нескольких случаях, когда матерей привлекали к ответственности по уголовной статье за попытку помочь своему тяжелобольному ребенку. Мы выступали на стороне мамы несовершеннолетнего, зачастую жизненно нуждающегося в медицинском препарате – дела были прекращены", - рассказала уполномоченный.
По ее словам, в аппарат омбудсмена систематически поступают обращения от родителей по вопросам обеспечения тяжелобольных детей лекарствами – они касаются и нарушения сроков обеспечения препаратами, и проблем с получением рецептов и назначений, в том числе, на незарегистрированные медикаменты, и иных трудностей.
"Очень надеемся, что предложенные нами меры будут приняты и в очень скором времени реализованы, что позволит обеспечить необходимыми лекарствами нуждающихся", - заключила она.
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Этот случай уже не первый в России. В 2018 году широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой полиция возбудила уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и после проверки уголовное дело в отношении женщины отменили.
В июле этого года в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московский главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда говорил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФФедеральная таможенная служба РФОбщество
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