В "Пулково" вылетел рейс Воронеж-Петербург после трехчасовой задержки

ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", выполняющий рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, вылетел в аэропорт назначения после трехчасовой задержки, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Согласно расписанию, время вылета из Воронежа - 7.15 мск. По данным онлайн-табло, вылет был задержан до 8.15 мск. Как пояснил представитель контакт-центра авиакомпании, задержка вызвана поздним прибытием самолета в Воронеж по технической причине. Затем время вылета переносилось до 9.30 мск и до 10.00 мск.

"Самолет вылетел в 10.04 (мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200, авиакомпании "Руслайн", выполнявшие рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.