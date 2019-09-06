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РИА Новости

В "Пулково" вылетел рейс Воронеж-Петербург после трехчасовой задержки

10:19 06.09.2019
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© Фото : InsiderМеждународный аэропорт Воронеж
Международный аэропорт Воронеж
© Фото : Insider
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", выполняющий рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, вылетел в аэропорт назначения после трехчасовой задержки, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Согласно расписанию, время вылета из Воронежа - 7.15 мск. По данным онлайн-табло, вылет был задержан до 8.15 мск. Как пояснил представитель контакт-центра авиакомпании, задержка вызвана поздним прибытием самолета в Воронеж по технической причине. Затем время вылета переносилось до 9.30 мск и до 10.00 мск.
"Самолет вылетел в 10.04 (мск)", - сказал собеседник агентства.
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200, авиакомпании "Руслайн", выполнявшие рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
В среду самолет вернулся в аэропорт Воронежа из-за неисправности шасси. В четверг, по данным авиакомпании, это произошло "в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания".
Международный аэропорт Воронеж
5 сентября, 13:30РИА Новости
В "Руслайне" прокомментировали вынужденную посадку самолета в Воронеже
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ПулковоРусЛайнПулково (аэропорт)ВоронежСанкт-ПетербургПроисшествия
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