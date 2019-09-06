Токаев прокомментировал информацию об иностранных заводах в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 6 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал слухами, которые распространяют недоброжелатели, информацию о планах строительства иностранных заводов на территории республики, на которых якобы будут использованы устаревшие технологии и иностранная рабочая сила.

В пятницу в столице Казахстана проходит первое заседание национального совета общественного доверия. В июне в ходе инаугурации Токаев заявил, что такой совет будет создан для развития диалога власти и общества. Позже он подписал указ о его создании, а также утвердил его состав. Первое заседание совета было намечено на август, но позже его перенесли на сентябрь. В состав совета вошли более 40 человек, среди них сам президент Казахстана, который стал председателем совета, руководитель его администрации Крымбек Кушербаев в качестве заместителя председателя, советник президента республики Ерлан Карин как секретарь совета. Членам совета стали депутаты парламента, общественные деятели, журналисты, политологи, правозащитники.

Выступая с приветственной речью Токаев отметил, что в последнее время возникают слухи, что земля в Казахстане будет продана иностранным гражданам, что 55 старых заводов иностранного государства будут перемещены на территорию страны. Президент Казахстана призвал граждан страны не идти на поводу этих слухов.

"Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эпатажных, эмоциональных персонажей, чтобы достичь своих определенных целей", - сказал Токаев.