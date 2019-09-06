В СЖУ назвали намерение аннулировать лицензию NewsOne цензурой

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал цензурой намерение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания через суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne.

Нацсовет Украины по ТВ в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.

"Закрытие телеканала - радикальный шаг. Закрытие из-за высказывания политиков в эфире (притом, что эти комментарии и призывы политиков не признаны правоохранительными структурами преступными) — это форма цензуры", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Он назвал эфир телеканала "специфическим", но именно в эфире NewsOne часто проходили общественно важные разговоры и дебаты, проводились расследования и давалось слово "неудобным" для политэлиты спикерам.

"И ко всему, это именно тот информационный канал, который больше всех уделяет внимания темам свободы слова, безопасности журналистов, корпоративной солидарности! Это факт. Как и фактом является то, что сотрудники NewsOne часто являются жертвами нападений радикалов, то есть в наших реалиях являются жертвами безнаказанности. И вместо расследования очевидных преступлений против журналистов государство демонстрирует вот этот "язык вражды". Дискуссия о телеэфирах и ответственности журналистов нужна. Но травля неудобных СМИ - это не дискуссия", - добавил Томиленко.