Токаев призвал развивать многопартийность в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 6 сен - РИА Новости. Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, но парламент может играть более ощутимую роль в принятии важнейших решений, уверен президент Касым-Жомарт Токаев.
"Убежден, Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе. Вопрос не только в совершенствовании выборного законодательства, что будет делаться, но и в том, что парламент в рамках действующего законодательства мог бы играть более ощутимую роль в принятии важнейших государственных решений, о чем я говорил в своем послании", - сказал глава государства.
Он заявил, что "настало время дать импульс политической конкуренции, расширить реальное участие граждан в политической жизни страны, способствовать развитию многопартийности".
"Государство обязано слушать своих граждан и главное – слышать их", - сказал Токаев.
В пятницу в столице Казахстана проходит первое заседание национального совета общественного доверия, созданного для развития диалога власти и общества. В совет вошли более 40 человек, среди них сам президент (председатель), руководитель его администрации Крымбек Кушербаев (зампредседателя) и советник президента Ерлан Карин (секретарь совета). Членам совета стали депутаты, общественные деятели, журналисты, политологи и правозащитники.