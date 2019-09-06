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РИА Новости

Токаев призвал развивать многопартийность в Казахстане

09:09 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 6 сен - РИА Новости. Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, но парламент может играть более ощутимую роль в принятии важнейших решений, уверен президент Касым-Жомарт Токаев.
"Убежден, Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе. Вопрос не только в совершенствовании выборного законодательства, что будет делаться, но и в том, что парламент в рамках действующего законодательства мог бы играть более ощутимую роль в принятии важнейших государственных решений, о чем я говорил в своем послании", - сказал глава государства.
Он заявил, что "настало время дать импульс политической конкуренции, расширить реальное участие граждан в политической жизни страны, способствовать развитию многопартийности".
"Государство обязано слушать своих граждан и главное – слышать их", - сказал Токаев.
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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