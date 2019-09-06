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РИА Новости
Восточный экономический форум

Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова

08:56 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Отдельный тариф на оплаты профилактических осмотров и диспансеризации в России помог повысить их качество; ранее профилактические мероприятия не оплачивались, а были общественной нагрузкой, поэтому и носили формальный подход, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Мы стали оплачивать профилактику не так давно. В советское и раннее постсоветское время никогда профилактические мероприятия отдельно не оплачивались. Это была как бы общественная нагрузка для участкового врача. Отсюда и формальный подход, очень часто - некачественное проведение диспансеризации, приписки, которые носили массовый характер в 80-е годы",- сказала Скворцова.
Она отметила, что с 2019 года появился отдельный тариф на профилактический осмотр и диспансеризацию, "по сути, это является финансовым выражением приоритета профилактики".
По словам министра, с 2020 года отдельный тариф будет выделен еще и на оплату сложных методов диагностики - КТ, МРТ, ангиографию, эндоскопию, сложные лабораторные исследования.
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"Финансовые ресурсы у нас заложены. Конечно, в любой системе здравоохранения денег всегда мало, но надо посмотреть в динамике, что мы имели и что мы имеем сейчас. Сейчас на медицинскую помощь выделяется 2,5 триллиона рублей в год. Ещё 11 лет назад, когда я пришла работать в министерство, мы начинали с 500 миллиардов",- уточнила Скворцова.
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Восточный экономический форумМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваОбщество
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