Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Отдельный тариф на оплаты профилактических осмотров и диспансеризации в России помог повысить их качество; ранее профилактические мероприятия не оплачивались, а были общественной нагрузкой, поэтому и носили формальный подход, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Мы стали оплачивать профилактику не так давно. В советское и раннее постсоветское время никогда профилактические мероприятия отдельно не оплачивались. Это была как бы общественная нагрузка для участкового врача. Отсюда и формальный подход, очень часто - некачественное проведение диспансеризации, приписки, которые носили массовый характер в 80-е годы",- сказала Скворцова.

Она отметила, что с 2019 года появился отдельный тариф на профилактический осмотр и диспансеризацию, "по сути, это является финансовым выражением приоритета профилактики".

По словам министра, с 2020 года отдельный тариф будет выделен еще и на оплату сложных методов диагностики - КТ, МРТ, ангиографию, эндоскопию, сложные лабораторные исследования.