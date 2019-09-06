Путин поручил поддержать организацию патриотического слета на Сахалине

В пятницу во Владивостоке проходит встреча Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Один из общественников сообщил, что в 2020 году планируется провести Всероссийский молодежный патриотический слет, посвященный окончанию Второй Мировой войны, на территории Сахалинской области, и попросил президента помочь. Кроме того, Путина заранее пригласили на этот слет.

"Спасибо большое за приглашение, если выбирать между золотом (ранее Путина пригласили помыть золота) и этим предложением, я выберу второе, вы там не обижайтесь, ладно? Я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко, который занимается этой проблематикой, обратить внимание на ваше предложения и, безусловно, поддержать", - сказал Путин.