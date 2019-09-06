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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин поручил поддержать организацию патриотического слета на Сахалине

08:15 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил замглавы своей администрации Сергею Кириенко поддержать организацию Всероссийского молодежного патриотического слета, посвященного юбилею окончания Второй Мировой войны.
В пятницу во Владивостоке проходит встреча Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Один из общественников сообщил, что в 2020 году планируется провести Всероссийский молодежный патриотический слет, посвященный окончанию Второй Мировой войны, на территории Сахалинской области, и попросил президента помочь. Кроме того, Путина заранее пригласили на этот слет.
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"Спасибо большое за приглашение, если выбирать между золотом (ранее Путина пригласили помыть золота) и этим предложением, я выберу второе, вы там не обижайтесь, ладно? Я попрошу Сергея Владиленовича Кириенко, который занимается этой проблематикой, обратить внимание на ваше предложения и, безусловно, поддержать", - сказал Путин.
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Восточный экономический форумСергей КириенкоВладимир ПутинОбщество
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