В Израиль за 100 долларов. Чем удивит эта страна в новом сезоне

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Светлана Баева. "Израиль в 826 раз меньше России, но здесь девять климатических зон, четыре моря и одна река", — говорит новый директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр. А еще тут — масса мест, мало известных российским туристам, даже в Иерусалиме и Эйлате. Друзские деревни, уникальная пустыня (может быть, самая безопасная в мире), "двуликий" рынок, дешевые морские курорты — РИА Новости рассказывает о том, что посмотреть в Израиле за рамками привычных туристических маршрутов и почему эта дорогая страна стала доступнее.

Четыреста тысяч россиян — в Израиль

"Три месяца, как я в Москве, а чувствую себя, будто прошло три года, — признается Владимир Шкляр. — Мне нравится работа и вдохновляет цель, поставленная передо мной: увеличение турпотока из России в Израиль". В стране готовятся перешагнуть порог в пять миллионов иностранных гостей в год. Ожидается, что не менее 400 тысяч приедут из России.

Сейчас в Израиль летают 78 рейсов из семи российских городов, а скоро к ним прибавятся еще 16 — в новый аэропорт Эйлата Рамон (больше, чем из какой-либо другой страны). В том числе с 22 октября сюда начнет курсировать российский лоукостер, заявленная стоимость билетов в оба конца — от 6000 рублей (удалось найти на сайтах-агрегаторах), а это повод не только окунуться в Красное море, но и отправиться в пустыню.

Эйлат: вертолет за три минуты, граффити и джаз

Пустыня Негев пользуется популярностью у туристов из многих стран, но в России ее пока плохо знают. Она находится в часе езды от Эйлата и, по словам экспертов, представляет собой уникальное место.

Тут большое количество достопримечательностей, проводятся археологические раскопки, можно кататься на велосипедах, верблюдах, квадроциклах, на досках с дюн, просто путешествовать с рюкзаком. Много гостиниц любого уровня, размещение на выбор: от палатки до шикарного пятизвездочного отеля. "Самое главное, наша пустыня, наверное, — самая безопасная в мире, — отмечает эксперт. — Практически в каждой точке есть мобильная связь, а если что-то случится, через три минуты прилетят спасатели на вертолете. К счастью, такого не было".

Генеральный директор Ассоциации отелей Эйлата Шабтай Шай рассказал, что сами израильтяне, путешествующие по стране, больше всего времени проводят именно в Эйлате. А на россиян приходится четверть всех ночевок.

"В отличие от других городов на Красном море, Эйлат — абсолютно европейский", — подчеркивает Шабтай Шай и добавляет, что в ближайший сезон с октября по апрель более 30 миллионов шекелей (примерно десять миллионов долларов) выделено на проведение фестивалей. Гостей ждут праздники джаза, электронной, греческой, камерной музыки, дайвинга и подводной фотографии, международной моды, уличного искусства и граффити, площадного театра.

Нетания: Гагарин, Красная армия и 14 километров пляжей

Чуть менее известный курорт, чем Эйлат, — Нетания — также готовится удивлять. "У нас 14 километров набережных, десять пляжей и множество гостиниц", — рассказывает генеральный директор Ассоциации туризма Нетании Ольга Лурье. Правда, пляжи — с высокими известняковыми утесами вдоль всей прибрежной полосы. Один уникальный лифт от Ха-Ришоним к морю уже существует. К следующему туристическому сезону в южной части Нетании запустят новый — он соединит пляж и набережную, разделенные крутыми склонами. К лифту будет вести мост с обзорной площадкой.

Ждет перемен и рынок Нетании. На большом восточном базаре, одной из достопримечательностей города, появятся кафе, рестораны, зоны отдыха и развлечений, открытые до глубокой ночи. Здесь будут проходить ярмарки, выступления артистов, обновится блошиный рынок.

"Нетанию называют маленькой Ривьерой, — говорит Ольга. — Я бы назвала ее маленькой Россией. Очень многие на курорте говорят по-русски".

В 2012 году в Нетании даже открыли монумент в честь победы Красной армии над нацистской Германией. В этом году в планетарии установили бюст Юрия Гагарина.

Иерусалим: музей и рынок днем и ночью

Кстати, в Иерусалиме в ноябре будет заложен памятник жертвам блокады Ленинграда. "Это не только центр трех мировых религий, — напоминает представитель Управления по развитию Иерусалима в России и СНГ Евгения Руссиянова. — Мы рекомендуем останавливаться здесь хотя бы на четыре ночи, а лучше на неделю, чтобы изучить и почувствовать город".

Евгения рассказывает, что туристам есть что посмотреть и за пределами исторической части. "Мне очень нравится Музей Израиля, так много об истории страны вы нигде не узнаете. Стоит осмотреть и внутреннюю, и внешнюю территорию под открытым небом, — рассказывает эксперт. — Возвращаясь в Иерусалим, я первым делом иду на рынок Махане Йехуда. Только здесь можно окунуться в настоящую местную жизнь и попробовать самую аутентичную кухню. А ночью рынок преображается — открываются бары, рестораны, клубы. Есть где выпить крафтового пива".

Евгения рассказывает, что каждый месяц в Иерусалиме проходит один-два фестиваля.

Тель-Авив: новая набережная и культовая архитектура

Тель-Авив, который, как известно, никогда не спит и принимает полтора миллиона туристов со всего мира ежегодно, подтвердил неофициальный статус "Майами-Бич Средиземноморья". "К конкурсу Евровидение, состоявшемуся в мае этого года, была отреставрирована вся набережная", — сообщает представитель Ассоциации отелей Тель-Авива Жанна Торбилов.

Уже скоро — 19-21 сентября — торжественным открытием центра White City город отметит столетие культовой архитектуры Баухаус.

Как и во всем Израиле, в Тель-Авиве открываются новые гостиницы (власти страны компенсируют инвесторам до 35 процентов расходов), а это — конкуренция и снижение цен, но Владимир Шкляр поделился секретом, как еще можно сэкономить, не отказываясь от морского отдыха. "Очень много городов, где можно отдыхать значительно дешевле, чем в Тель-Авиве, и купаться в том же теплом Средиземном море, — объясняет он. — От Ашкелона на юге и до Нагории на севере — большое количество морских курортов. Я бы не сказал, что россияне туда вообще не приезжают, но там их значительно меньше".

За несколько часов — весь Израиль

По словам эксперта, путешествовать по стране несложно. В Израиле очень хорошо развит железнодорожный транспорт и постоянно открываются новые линии и станции. Он рассказывает, что проложена дорога (правда, платная) с севера на юг. "Время в пути сократилось на порядок. За несколько часов можно пересечь весь Израиль, — говорит сотрудник министерства. — Кстати, стоимость проезда ниже, чем в Подмосковье, где я недавно был".