Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:08Z
https://ria.ru/20190906/1558368319.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151869/37/1518693753_0:125:2000:1250_1036x0_80_0_0_ebb1b60b2e44639068de8f864e8764e6.jpg
РИА Новости
Туризм

В Израиль за 100 долларов. Чем удивит эта страна в новом сезоне

08:00 06.09.2019 (обновлено: 08:08 06.09.2019)
305
© Depositphotos / vvvitaКурорт Нетания, Израиль
Курорт Нетания, Израиль
© Depositphotos / vvvita
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Светлана Баева. "Израиль в 826 раз меньше России, но здесь девять климатических зон, четыре моря и одна река", — говорит новый директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир Шкляр. А еще тут — масса мест, мало известных российским туристам, даже в Иерусалиме и Эйлате. Друзские деревни, уникальная пустыня (может быть, самая безопасная в мире), "двуликий" рынок, дешевые морские курорты — РИА Новости рассказывает о том, что посмотреть в Израиле за рамками привычных туристических маршрутов и почему эта дорогая страна стала доступнее.

Четыреста тысяч россиян — в Израиль

"Три месяца, как я в Москве, а чувствую себя, будто прошло три года, — признается Владимир Шкляр. — Мне нравится работа и вдохновляет цель, поставленная передо мной: увеличение турпотока из России в Израиль". В стране готовятся перешагнуть порог в пять миллионов иностранных гостей в год. Ожидается, что не менее 400 тысяч приедут из России.
Сейчас в Израиль летают 78 рейсов из семи российских городов, а скоро к ним прибавятся еще 16 — в новый аэропорт Эйлата Рамон (больше, чем из какой-либо другой страны). В том числе с 22 октября сюда начнет курсировать российский лоукостер, заявленная стоимость билетов в оба конца — от 6000 рублей (удалось найти на сайтах-агрегаторах), а это повод не только окунуться в Красное море, но и отправиться в пустыню.
Магазин сыра в Тель-Авиве
16 апреля 2018, 08:00РИА Новости
Ешь, молись, люби! Что нужно знать туристам об Израиле

Эйлат: вертолет за три минуты, граффити и джаз

Пустыня Негев пользуется популярностью у туристов из многих стран, но в России ее пока плохо знают. Она находится в часе езды от Эйлата и, по словам экспертов, представляет собой уникальное место.
Тут большое количество достопримечательностей, проводятся археологические раскопки, можно кататься на велосипедах, верблюдах, квадроциклах, на досках с дюн, просто путешествовать с рюкзаком. Много гостиниц любого уровня, размещение на выбор: от палатки до шикарного пятизвездочного отеля. "Самое главное, наша пустыня, наверное, — самая безопасная в мире, — отмечает эксперт. — Практически в каждой точке есть мобильная связь, а если что-то случится, через три минуты прилетят спасатели на вертолете. К счастью, такого не было".
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna TalПрогулка по краю кратера Рамон в пустыне Негев в Израиле
Прогулка по краю кратера Рамон в пустыне Негев в Израиле
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna Tal
Прогулка по краю кратера Рамон в пустыне Негев в Израиле
Генеральный директор Ассоциации отелей Эйлата Шабтай Шай рассказал, что сами израильтяне, путешествующие по стране, больше всего времени проводят именно в Эйлате. А на россиян приходится четверть всех ночевок.
"В отличие от других городов на Красном море, Эйлат — абсолютно европейский", — подчеркивает Шабтай Шай и добавляет, что в ближайший сезон с октября по апрель более 30 миллионов шекелей (примерно десять миллионов долларов) выделено на проведение фестивалей. Гостей ждут праздники джаза, электронной, греческой, камерной музыки, дайвинга и подводной фотографии, международной моды, уличного искусства и граффити, площадного театра.
Отдыхающие на пляже в Эйлате
11 марта, 08:00Туризм
Шалом, Красное море! Секреты жаркого отдыха в Эйлате, на самом юге Израиля

Нетания: Гагарин, Красная армия и 14 километров пляжей

Чуть менее известный курорт, чем Эйлат, — Нетания — также готовится удивлять. "У нас 14 километров набережных, десять пляжей и множество гостиниц", — рассказывает генеральный директор Ассоциации туризма Нетании Ольга Лурье. Правда, пляжи — с высокими известняковыми утесами вдоль всей прибрежной полосы. Один уникальный лифт от Ха-Ришоним к морю уже существует. К следующему туристическому сезону в южной части Нетании запустят новый — он соединит пляж и набережную, разделенные крутыми склонами. К лифту будет вести мост с обзорной площадкой.
© Depositphotos / IrinaDanceЛифт на пляж в Нетании
Пляж в Нетания
© Depositphotos / IrinaDance
Лифт на пляж в Нетании
Ждет перемен и рынок Нетании. На большом восточном базаре, одной из достопримечательностей города, появятся кафе, рестораны, зоны отдыха и развлечений, открытые до глубокой ночи. Здесь будут проходить ярмарки, выступления артистов, обновится блошиный рынок.
"Нетанию называют маленькой Ривьерой, — говорит Ольга. — Я бы назвала ее маленькой Россией. Очень многие на курорте говорят по-русски".
В 2012 году в Нетании даже открыли монумент в честь победы Красной армии над нацистской Германией. В этом году в планетарии установили бюст Юрия Гагарина.

Иерусалим: музей и рынок днем и ночью

Кстати, в Иерусалиме в ноябре будет заложен памятник жертвам блокады Ленинграда. "Это не только центр трех мировых религий, — напоминает представитель Управления по развитию Иерусалима в России и СНГ Евгения Руссиянова. — Мы рекомендуем останавливаться здесь хотя бы на четыре ночи, а лучше на неделю, чтобы изучить и почувствовать город".
Иерусалим
4 января, 08:10Туризм
Там, где плачет небо. Секреты и мистические тайны Израиля
Евгения рассказывает, что туристам есть что посмотреть и за пределами исторической части. "Мне очень нравится Музей Израиля, так много об истории страны вы нигде не узнаете. Стоит осмотреть и внутреннюю, и внешнюю территорию под открытым небом, — рассказывает эксперт. — Возвращаясь в Иерусалим, я первым делом иду на рынок Махане Йехуда. Только здесь можно окунуться в настоящую местную жизнь и попробовать самую аутентичную кухню. А ночью рынок преображается — открываются бары, рестораны, клубы. Есть где выпить крафтового пива".
Евгения рассказывает, что каждый месяц в Иерусалиме проходит один-два фестиваля.

Тель-Авив: новая набережная и культовая архитектура

Тель-Авив, который, как известно, никогда не спит и принимает полтора миллиона туристов со всего мира ежегодно, подтвердил неофициальный статус "Майами-Бич Средиземноморья". "К конкурсу Евровидение, состоявшемуся в мае этого года, была отреставрирована вся набережная", — сообщает представитель Ассоциации отелей Тель-Авива Жанна Торбилов.
Уже скоро — 19-21 сентября — торжественным открытием центра White City город отметит столетие культовой архитектуры Баухаус.
© Flickr / israeltourismСовременный представитель Баухауса
Современный представитель баухауса
© Flickr / israeltourism
Современный представитель Баухауса
Как и во всем Израиле, в Тель-Авиве открываются новые гостиницы (власти страны компенсируют инвесторам до 35 процентов расходов), а это — конкуренция и снижение цен, но Владимир Шкляр поделился секретом, как еще можно сэкономить, не отказываясь от морского отдыха. "Очень много городов, где можно отдыхать значительно дешевле, чем в Тель-Авиве, и купаться в том же теплом Средиземном море, — объясняет он. — От Ашкелона на юге и до Нагории на севере — большое количество морских курортов. Я бы не сказал, что россияне туда вообще не приезжают, но там их значительно меньше".

За несколько часов — весь Израиль

По словам эксперта, путешествовать по стране несложно. В Израиле очень хорошо развит железнодорожный транспорт и постоянно открываются новые линии и станции. Он рассказывает, что проложена дорога (правда, платная) с севера на юг. "Время в пути сократилось на порядок. За несколько часов можно пересечь весь Израиль, — говорит сотрудник министерства. — Кстати, стоимость проезда ниже, чем в Подмосковье, где я недавно был".
Эксперты советуют посетить Цфат — столицу каббалы, куда россияне редко доезжают, а также друзские деревни. По словам туристов, которые там побывали, друзы — очень интересный, гостеприимный народ, у них прекрасная кухня.
Ночная жизнь Тель-Авива
17 февраля, 08:00Туризм
Будет вкусно. Чем накормят в Израиле и сколько это стоит
1210006
ТуризмТуризмтуристыМаршруты - ТуризмНетанияИерусалимТель-АвивИзраиль
Рекомендуем
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания Палаты общин в Лондоне
"Да он же в отчаянии!" Почему британская демократия застряла на выходе
Нефть, добытая на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Конкурент для России: зачем Европа лоббирует иранскую нефть
делегация Маланкарской церкви на богослужении в Москве
"Напугали слонов петардами": как в Индии встретили русского патриарха
Лента
новостей
Актер Стеллан Скарсгард на 76-м Венецианском международном кинофестивале
Стеллан Скарсгард: после фон Триера я знаю, что такое жестокость и любовь
Баксанский карьер
"Взрывы усилились": почему люди не хотят жить рядом с карьерами
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Смертоносные игрушки для Киева. Чем США вооружают Украину
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
Ники Минаж объявила о завершении карьеры
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Остров Шикотан
Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Глава ISRO сравнил посадку индийского аппарата на Луну с рождением ребенка
09:06Путин оценил идею создания киберполиции
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине из-за украденной водки
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
Лента новостейМолния