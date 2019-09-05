Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 5 сен - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил госкомитету госбезопасности проверить обстановку на границке с Грузией и выявить возможные угрозы "аннексии территории", сообщила в четверг его пресс-служба.

Глава КГБ Олег Ширан рассказал президенту об обстановке в районе приграничного села Уиста (Цнелис), рядом с которым установлен грузинский блокпост. По словам Ширана, в настоящее время там "обстановка спокойная".

"Анатолий Бибилов выслушал доклад председателя комитета государственной безопасности РЮО Олега Ширана... Он также поручил комитету госбезопасности изучить другие направления на границе РЮО, где, возможно, есть какие-то угрозы аннексии территории со стороны Грузии", - говорится в сообщении.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позднее пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.