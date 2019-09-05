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РИА Новости

Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов

20:40 05.09.2019 (обновлено: 20:57 05.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерЗаместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии "Слуга народа" в Трускавце. 29 августа 2019
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на украинского премьера Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие услуги, сообщает издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на решения городского суда.
Верховная рада назначила Гончарука премьером 29 августа.
"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.
По данным издания, больше всего премьер, его брат и еще одна родственница должны за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить более 600 долларов коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
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Биография Алексея Гончарука
Кроме этого, у семьи премьера 4 тысячи гривен (158 долларов) долга за услуги ЖЭК - в 2011 и 2015 годах. Также более 1 тысячи гривен (39 долларов) суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу".
Сам премьер сообщил изданию, что "уже 19 лет не живет в Чернигове, и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности".
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