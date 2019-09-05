Семья украинского премьера задолжала за коммуналку более 800 долларов

КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на украинского премьера Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие услуги, сообщает издание Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на украинского премьера Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за горячую воду, газ и другие услуги, сообщает издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на решения городского суда.

Верховная рада назначила Гончарука премьером 29 августа.

"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов - ред.). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно", - пишет издание.

По данным издания, больше всего премьер, его брат и еще одна родственница должны за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить более 600 долларов коммунальному предприятию "Облтеплокомуненерго".

Кроме этого, у семьи премьера 4 тысячи гривен (158 долларов) долга за услуги ЖЭК - в 2011 и 2015 годах. Также более 1 тысячи гривен (39 долларов) суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году "Черниговгазу".