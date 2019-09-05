Прокатчик автомобилей намерен взыскать с ФБК миллиард рублей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Занимающаяся прокатом автомобилей компания "Флай авто" требует в арбитражном суде Москвы взыскать 1 миллиард рублей с некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального, следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости копии иска.
Иск в четверг зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, к производству он пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указан телеканал "Дождь".
В иске говорится, что "массовые беспорядки…, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа", причинили убытки ООО "Флай авто", осуществляющему деятельность по прокату автомобилей, в том числе, бизнес и премиум класса.
"Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика", - говорится в иске. Там уточняется, что официальные представители ФБК Борис Золотаревский, Любовь Соболь, Алексей Навальный неоднократно в соцсетях и СМИ призывали общественность к участию в несогласованных акциях.
Истец просит взыскать с ФБК 410,7 миллиона рублей упущенной выгоды от отмененных клиентами заказов, 185,3 миллиона рублей штрафных санкций со стороны клиентов за непредоставление автомобилей, 17 миллионов рублей расходов на ГСМ в связи с изменением маршрутов, 187 миллионов рублей из-за повреждения машин при беспорядках 10 августа и 200 миллионов рублей ущерба деловой репутации.
Ранее столичные суды общей юрисдикции зарегистрировали несколько исков к организаторам акции 27 июля. Так, ГУП "Мосгортранс" просит взыскать ущерб, причиненный простоем в размере более 1,2 миллиона рублей, ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" оценивает свой ущерб в 11,5 миллиона рублей, ООО "Анкор", предоставляющее услуги общественного питания на Тверской улице, требует от ответчиков 552 тысячи рублей. Кроме того, Коптевский суд получил иск Московского метрополитена к организаторам акции на 54 тысячи рублей.
8 августа, 14:31РИА НовостиВ СК рассказали об обысках в ФБК