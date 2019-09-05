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РИА Новости

Прокатчик автомобилей намерен взыскать с ФБК миллиард рублей

18:55 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок на митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Занимающаяся прокатом автомобилей компания "Флай авто" требует в арбитражном суде Москвы взыскать 1 миллиард рублей с некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального, следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости копии иска.
Иск в четверг зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, к производству он пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указан телеканал "Дождь".
В иске говорится, что "массовые беспорядки…, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа", причинили убытки ООО "Флай авто", осуществляющему деятельность по прокату автомобилей, в том числе, бизнес и премиум класса.
"Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика", - говорится в иске. Там уточняется, что официальные представители ФБК Борис Золотаревский, Любовь Соболь, Алексей Навальный неоднократно в соцсетях и СМИ призывали общественность к участию в несогласованных акциях.
Внеочередное заседание Мосгордумы
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Истец просит взыскать с ФБК 410,7 миллиона рублей упущенной выгоды от отмененных клиентами заказов, 185,3 миллиона рублей штрафных санкций со стороны клиентов за непредоставление автомобилей, 17 миллионов рублей расходов на ГСМ в связи с изменением маршрутов, 187 миллионов рублей из-за повреждения машин при беспорядках 10 августа и 200 миллионов рублей ущерба деловой репутации.
Ранее столичные суды общей юрисдикции зарегистрировали несколько исков к организаторам акции 27 июля. Так, ГУП "Мосгортранс" просит взыскать ущерб, причиненный простоем в размере более 1,2 миллиона рублей, ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" оценивает свой ущерб в 11,5 миллиона рублей, ООО "Анкор", предоставляющее услуги общественного питания на Тверской улице, требует от ответчиков 552 тысячи рублей. Кроме того, Коптевский суд получил иск Московского метрополитена к организаторам акции на 54 тысячи рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
8 августа, 14:31РИА Новости
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1401001031
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
Популярные комментарии
Так тогда надо проверить сколько налогов уплачивала эта компания, если за такое короткое время столько потеряла... Налоговики, займитесь ими, не спите , тут сразу факты !
5 сентября, 20:07
ЭХЭдуард Х
5420017
Перекрывали улицы кстати, силовики, рулили куда протестующие пойдут.
5 сентября, 20:09
ЭХЭдуард Х
5200008
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