Прокатчик автомобилей намерен взыскать с ФБК миллиард рублей

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Занимающаяся прокатом автомобилей компания "Флай авто" требует в арбитражном суде Москвы взыскать 1 миллиард рублей с некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального, следует из имеющейся в распоряжении РИА Новости копии иска.

Иск в четверг зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, к производству он пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указан телеканал "Дождь".

В иске говорится, что "массовые беспорядки…, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа", причинили убытки ООО "Флай авто", осуществляющему деятельность по прокату автомобилей, в том числе, бизнес и премиум класса.

"Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика", - говорится в иске. Там уточняется, что официальные представители ФБК Борис Золотаревский, Любовь Соболь, Алексей Навальный неоднократно в соцсетях и СМИ призывали общественность к участию в несогласованных акциях.

Истец просит взыскать с ФБК 410,7 миллиона рублей упущенной выгоды от отмененных клиентами заказов, 185,3 миллиона рублей штрафных санкций со стороны клиентов за непредоставление автомобилей, 17 миллионов рублей расходов на ГСМ в связи с изменением маршрутов, 187 миллионов рублей из-за повреждения машин при беспорядках 10 августа и 200 миллионов рублей ущерба деловой репутации.