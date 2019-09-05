ОАЭ помогут восстановить популяцию соколов в России

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Объединенных арабских эмиратов собираются инвестировать в создание центра репродукции редких исчезающих соколиных на Камчатке и помочь России в восстановление популяции соколов, говорится в пресс-релизе Минприроды.
"Сокол, действительно, очень близок нашей культуре, мы используем соколов для охоты, это наш национальный вид спорта. Поэтому традиционно прикладываем усилия по охране кречетов в мире. Мы построили несколько соколиных центров в различных странах. За 15 лет мы добились увеличения мировой популяции кречета, а всего за это время вывели более 600 тысяч различных птиц. Нам бросилось в глаза, что когда реинтродуцируем в дикую природу хищных птиц, вся экосистема улучшается. Поэтому считаем это столь необходимым", - сказал министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Тани Бин Ахмед Аль Зайюди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводятся в сообщении.
Ранее Минприроды сообщало о том, что ОАЭ и Россия намерены создать Международный орнитологический Центр репродукции редких исчезающих соколиных пород на Камчатке.
По данным "Российской сети изучения и охраны пернатых хищников", сокращение популяции соколиных в России, как и во всем мире, связано с необычайной популярностью диких соколов для охоты в арабских странах. Браконьерская добыча и контрабанда диких птиц стала причиной сокращения популяции с сотен тысяч птиц до нескольких тысяч.
21 октября 2018, 18:37РИА НовостиВ ОАЭ школьники отметят Национальный день страны, читая вслух соколам
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.