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РИА Новости
Восточный экономический форум

ОАЭ помогут восстановить популяцию соколов в России

17:34 05.09.2019
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© Flickr / Rex ChanСокол
Сокол
© Flickr / Rex Chan
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Власти Объединенных арабских эмиратов собираются инвестировать в создание центра репродукции редких исчезающих соколиных на Камчатке и помочь России в восстановление популяции соколов, говорится в пресс-релизе Минприроды.
"Сокол, действительно, очень близок нашей культуре, мы используем соколов для охоты, это наш национальный вид спорта. Поэтому традиционно прикладываем усилия по охране кречетов в мире. Мы построили несколько соколиных центров в различных странах. За 15 лет мы добились увеличения мировой популяции кречета, а всего за это время вывели более 600 тысяч различных птиц. Нам бросилось в глаза, что когда реинтродуцируем в дикую природу хищных птиц, вся экосистема улучшается. Поэтому считаем это столь необходимым", - сказал министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Тани Бин Ахмед Аль Зайюди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводятся в сообщении.
Ранее Минприроды сообщало о том, что ОАЭ и Россия намерены создать Международный орнитологический Центр репродукции редких исчезающих соколиных пород на Камчатке.
По данным "Российской сети изучения и охраны пернатых хищников", сокращение популяции соколиных в России, как и во всем мире, связано с необычайной популярностью диких соколов для охоты в арабских странах. Браконьерская добыча и контрабанда диких птиц стала причиной сокращения популяции с сотен тысяч птиц до нескольких тысяч.
Сокол. Архивное фото
21 октября 2018, 18:37РИА Новости
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумОАЭРоссияЭкологияВ мире
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