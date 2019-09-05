ОАЭ помогут восстановить популяцию соколов в России

"Сокол, действительно, очень близок нашей культуре, мы используем соколов для охоты, это наш национальный вид спорта. Поэтому традиционно прикладываем усилия по охране кречетов в мире. Мы построили несколько соколиных центров в различных странах. За 15 лет мы добились увеличения мировой популяции кречета, а всего за это время вывели более 600 тысяч различных птиц. Нам бросилось в глаза, что когда реинтродуцируем в дикую природу хищных птиц, вся экосистема улучшается. Поэтому считаем это столь необходимым", - сказал министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Тани Бин Ахмед Аль Зайюди на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводятся в сообщении.