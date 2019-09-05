Депутат Рады назвал ситуацию с каналом NewsOne убийством журналистики

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает намерение закрыть телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с РФ, наступлением на свободу слова и "убийством журналистики".
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
"На ваших глазах в эти минуты начинается не просто наступление на свободу слова, а убийство журналистики. Они обвиняют телеканал в том, что он не тех приглашает на эфиры. Они говорят, что мнения должны быть согласованы, и вы не приглашаете всех. То есть где-то в недрах Нацсовета или другой структуры должна быть еще такая функция – разрешить или нет. Там сидит судилище с уже подписанными решениями", - заявил Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, каналы судят за высказывания в прямом эфире. "Это значит, что за то, что член Нацсовета зачитывал в прямом эфире, можно все транслирующие телеканалы точно так же отключить", - добавил он.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.