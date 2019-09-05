Депутат Рады назвал ситуацию с каналом NewsOne убийством журналистики

"На ваших глазах в эти минуты начинается не просто наступление на свободу слова, а убийство журналистики. Они обвиняют телеканал в том, что он не тех приглашает на эфиры. Они говорят, что мнения должны быть согласованы, и вы не приглашаете всех. То есть где-то в недрах Нацсовета или другой структуры должна быть еще такая функция – разрешить или нет. Там сидит судилище с уже подписанными решениями", - заявил Рабинович в эфире телеканала NewsOne.