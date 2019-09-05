Евкуров рассказал об учениях "Центр-2019"

ПОЛИГОН АШУЛУК (Астраханская область), 5 сен – РИА Новости. Ряд тактических маневров в рамках крупнейших в этом году учений ВС РФ "Центр-2019" пройдет в Казахстане, Киргизии и Таджикистане, сообщил журналистам в четверг замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"Основной этап учения "Центр - 2019" пройдет на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Ряд тактических маневров будут отработаны на полигонах других государств - будут задействованы четыре полигона в Казахстане, один полигон в Киргизии и 201-я российская военная база в Таджикистане", - сказал Евкуров.

В ходе "Центра-2019" будут отработаны "задачи обеспечения безопасности" в Центральной Азии, которая остается одним из самых взрывоопасных регионов мира из-за обстановки в Афганистане.

Будет задействовано порядка 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Основные действия пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России: Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области, а также на Каспии.

В учениях "Центр-2019" также примут участие Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.