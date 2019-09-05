Суд закрыл дело против Air France и Airbus из-за авиакатастрофы 2009 года

ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Французский суд принял решение о закрытии дела против компаний Air France и Airbus в связи с авиакатастрофой над Атлантикой в 2009 году, жертвами которой стали 228 человек, сообщает в четверг портал Французский суд принял решение о закрытии дела против компаний Air France и Airbus в связи с авиакатастрофой над Атлантикой в 2009 году, жертвами которой стали 228 человек, сообщает в четверг портал France Info

В июле стало известно, что прокуратура Парижа потребовала привлечь авиаперевозчика к ответственности за крушение. В частности, обвинение утверждало, что авиакомпания "проявила халатность и неосмотрительность", не предоставив пилотам необходимую информацию о том, как действовать в случаях нарушений работы прибора, позволяющего контролировать скорость самолета. Согласно заключению прокуратуры от 12 июля, инциденты подобного рода происходили в течение нескольких месяцев до катастрофы. Решение об открытии судебного разбирательства должны были принимать судебные следователи после изучения доводов прокуратуры.

"Десять лет спустя после крушения AF447 Рио-Париж, которое привело к гибели 228 человек 1 июня 2009 года, судьи, ведущие следствие, приняли решение о закрытии дела против Airbus и Air France", - приводит портал сведения своих источников. Ассоциация близких погибших в катастрофе намерена обжаловать решение.

Самолет авиакомпании Air France рейса AF447 из Рио-де-Жанейро в Париж потерпел крушение 1 июня 2009 года. На его борту находились 228 человек, все они погибли. Французское Бюро расследования авиакатастроф (BEA) в мае 2011 года сообщило, что специалистам удалось извлечь все данные бортовых самописцев лайнера, которые около двух лет пролежали на дне океана на глубине 3,9 километра.

Как заявил в июле 2012 года директор BEA Жан-Поль Троадек, оглашавший доклад о причинах катастрофы, крушение рейса произошло из-за непонимания экипажем ситуации и нарушения эксплуатационного режима самолета. По данным Бюро, проблемы во время выполнения рейса из Рио-де-Жанейро начались после того, как кристаллы льда нарушили работу датчиков Пито, замеряющих скорость. Из-за несоответствия измеренных скоростей автопилот отключился. В этот момент командир корабля отдыхал, управление взял второй пилот, действия которого и привели самолет к сваливанию, из которого воздушное судно так никто и не вывел.