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РИА Новости

Члены ОНК попросили главу СК проверить руководство СИЗО в Петербурге

12:18 05.09.2019 (обновлено: 12:19 05.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге
СИЗО №1 Кресты в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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СИЗО №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку деятельности временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора "Кресты" Никиты Ильина, сообщила член ОНК Яна Теплицкая.
"В основу легло то, что нам рассказали заключённые и их близкие, документов от ФСИН мы никаких не видели", - пишет Теплицкая на своей странице в Facebook, где также опубликована копия обращения к главе СК РФ.
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Как следует из заявления, речь идёт о появившейся ранее в интернете видеозаписи с пытками, якобы происходившими в одной из камер в СИЗО-1. Как отмечается в заявлении, со слов заключённых была составлена примерная картина происходящего в следственном изоляторе, которые рассказали, что их били черенками от лопат, вымогали деньги, систематически избивали сокамерники, а сотрудники СИЗО, зная о происходящем, не препятствовали этому, а также отказывались переводить заключённых в другие камеры.
Ранее ФСИН сообщала, что по итогам проверки в СИЗО трех сотрудников петербургских "Крестов-2" уволили, еще 20 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.
Это было сделано после того, как в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация петербургского СИЗО-1, известного как "Кресты-2", якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. Проверки начали ФСИН, Генпрокуратура и СК. Замдиректора ФСИН Валерий Бояринев сообщил РИА Новости, что проверка ведомства выявила многочисленные нарушения содержания осужденных и факты избиений и вымогательств.
Материалы проверки направлены в следственные органы "для принятия решений".
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