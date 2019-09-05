Члены ОНК попросили главу СК проверить руководство СИЗО в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку деятельности временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора "Кресты" Никиты Ильина, сообщила член ОНК Яна Теплицкая.

"В основу легло то, что нам рассказали заключённые и их близкие, документов от ФСИН мы никаких не видели", - пишет Теплицкая на своей странице в Facebook, где также опубликована копия обращения к главе СК РФ.

Как следует из заявления, речь идёт о появившейся ранее в интернете видеозаписи с пытками, якобы происходившими в одной из камер в СИЗО-1. Как отмечается в заявлении, со слов заключённых была составлена примерная картина происходящего в следственном изоляторе, которые рассказали, что их били черенками от лопат, вымогали деньги, систематически избивали сокамерники, а сотрудники СИЗО, зная о происходящем, не препятствовали этому, а также отказывались переводить заключённых в другие камеры.

Ранее ФСИН сообщала, что по итогам проверки в СИЗО трех сотрудников петербургских "Крестов-2" уволили, еще 20 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Это было сделано после того, как в интернете появилось заявление, в котором утверждается, что администрация петербургского СИЗО-1, известного как "Кресты-2", якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. Проверки начали ФСИН, Генпрокуратура и СК. Замдиректора ФСИН Валерий Бояринев сообщил РИА Новости, что проверка ведомства выявила многочисленные нарушения содержания осужденных и факты избиений и вымогательств.