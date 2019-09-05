Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора и Курильских островов

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили на встрече вопрос мирного договора и Курильских островов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Обсуждали различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, и вопросы, касающиеся мирного договора. Частично комплекс островной обсуждался в режиме тет-а-тет и потом с подключением делегаций", - сказал Ушаков.

"Все примерно в том же состоянии. Условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжаться", - добавил он.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.