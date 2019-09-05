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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора и Курильских островов

10:21 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили на встрече вопрос мирного договора и Курильских островов, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Обсуждали различные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, и вопросы, касающиеся мирного договора. Частично комплекс островной обсуждался в режиме тет-а-тет и потом с подключением делегаций", - сказал Ушаков.
"Все примерно в том же состоянии. Условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжаться", - добавил он.
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019
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Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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Восточный экономический форумСиндзо АбэЮрий УшаковВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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