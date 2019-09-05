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РИА Новости

Жириновский предложил направить в Лондон депутатов ЛДПР на помощь Джонсону

10:09 05.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поддерживает премьер-министра Бориса Джонсон в желании вывести Великобританию из ЕС и готов направить ему на помощь в Лондон группу депутатов фракции ЛДПР.
"Борис Джонсон полностью прав в своем желании вывести Великобританию из кабалы Евросоюза. Это настоящий западно-европейский колхоз. Так что руки прочь от Бориса Джонсона! Я готов направить ему на помощь в Лондон группу депутатов фракции ЛДПР", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
В четверг состоятся переговоры Джонсона с вице-президентом США Майком Пенсом, главной темой которых будет выход Британии из Европейского союза. Они будут проходить на фоне волны политических поражений Джонсона в британском парламенте. Ранее Консервативная партия премьера потеряла большинство в палате общин. Кроме того, нижняя палата парламента проголосовала против плана Джонсона по выходу из ЕС 31 октября вне зависимости от соглашения с европейскими чиновниками. В ответ Джонсон потребовал досрочных выборов 15 октября, но вновь получил отказ парламента.
Предшественник Джонсона Тереза Мэй договорилась с ЕС об условиях выхода Великобритании, однако британский парламент отказался одобрить данное соглашение. При этом большинство в парламенте не хочет выхода из ЕС без соглашения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЛДПРВладимир ЖириновскийВеликобританияВ мире
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