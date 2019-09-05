Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T08:00Z
https://ria.ru/20190905/1558323742.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_0:221:2941:1875_1036x0_80_0_0_3f12f3cf9d46dcd9d4512e38fad82a40.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Фонд ЖКХ выделит Колыме средства на расселение ветхого жилья

08:00 05.09.2019
115
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкМагадан
Магадан
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 5 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Генеральный директор государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернатор Магаданской области Сергей Носов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о выделении 145,7 миллионов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья в регионе, сообщает в четверг правительство Колымы.
"Средства выделят в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда". В соответствии с данным соглашением финансирование программы расселения аварийного жилья в 2019-2021 годах будет осуществляться Фондом ЖКХ в рамках трехлетнего лимита средств объемом 145,7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
2 августа, 08:02РИА Новости
Медведев поручил довести до конца расселение из ветхого жилья на Курилах
Поясняется, что, по состоянию на 1 января 2019 года, в регионе аварийным было признано 86 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручение провести полную инвентаризацию жилищного фонда, которую не проводили в течение 20 лет. Минстроем Колымы проведена масштабная работа. По экспертной оценке, по состоянию на 1 августа на территории Магаданской области аварийным признали более 220 тысяч квадратных метров жилья.
"Государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 23 мая 2019 года одобрена заявка Магаданской области на предоставление финансовой поддержки на 2019 год в размере 41 миллион 709 тысяч рублей. Эти средства позволят переселить 111 человек (54 семьи) из аварийного фонда площадью 2 798,6 квадратных метров путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке и выкупа жилых помещений у собственников", - уточняет ведомство.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве
2 июля, 17:38Липецкая область
Около полусотни липчан сменили ветхое жилье на новые квартиры
000010
Обсудить 0
Восточный экономический форумСергей НосовМинистерство строительства и ЖКХ РФКонстантин ЦицинРоссияМагаданская областьОбщество
Рекомендуем
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Топилин рассказал о важности снижения смертности на производстве
РИА
Новости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова сообщила о высокой смертности трудоспособного населения в ДВФО
Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон
Глава "Новатэка" ждет незначительного роста цен на газ в Европе зимой
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что может провести встречи с руководством России на ВЭФ
Лента
новостей
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР обвинили ВСУ в одном нарушении перемирия за сутки
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Легенды и печали Байкала: что прячет остров самого глубокого озера планеты
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Террористы не найдут укрытия в странах ШОС, заявил генсек организации
Вертолет Ми-28НМ
В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин
Глава ТПП рассказал, как остановить отток населения с Дальнего Востока
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
Проект реактора МБИР имеет заказы на годы вперед, заявили в"Росатоме"
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Российский суд уходит от обвинительного уклона, заверил министр юстиции
Президент РФ Владимир Путин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
Абэ рассчитывает обсудить с Путиным проблему мирного договора
Джакарта
Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
Стенд компании Samsung
Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
Кареты скорой помощи в Индии
Число жертв при взрыве на фабрике пиротехники в Индии достигло 23 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
09:10В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Лента новостейМолния