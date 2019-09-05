Фонд ЖКХ выделит Колыме средства на расселение ветхого жилья

МАГАДАН, 5 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Генеральный директор государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернатор Магаданской области Сергей Носов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о выделении 145,7 миллионов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья в регионе, сообщает в четверг правительство Колымы.

"Средства выделят в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда". В соответствии с данным соглашением финансирование программы расселения аварийного жилья в 2019-2021 годах будет осуществляться Фондом ЖКХ в рамках трехлетнего лимита средств объемом 145,7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что, по состоянию на 1 января 2019 года, в регионе аварийным было признано 86 тысяч квадратных метров жилья. Губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручение провести полную инвентаризацию жилищного фонда, которую не проводили в течение 20 лет. Минстроем Колымы проведена масштабная работа. По экспертной оценке, по состоянию на 1 августа на территории Магаданской области аварийным признали более 220 тысяч квадратных метров жилья.

"Государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 23 мая 2019 года одобрена заявка Магаданской области на предоставление финансовой поддержки на 2019 год в размере 41 миллион 709 тысяч рублей. Эти средства позволят переселить 111 человек (54 семьи) из аварийного фонда площадью 2 798,6 квадратных метров путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке и выкупа жилых помещений у собственников", - уточняет ведомство.