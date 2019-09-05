Работникам муниципального хлебозавода третий месяц не дают зарплату

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Рабочие муниципального хлебозавода в поселке Касли Челябинской области с июля не получают зарплату. В прошлом завод был стратегического назначения, но последние два года дела у предприятия идут из рук вон плохо: сменилось несколько директоров, львиная доля контрактов утеряна. Теперь всю выручку от продаж завод тратит на муку, чтобы сводить концы с концами. Работники же и вовсе остались без куска хлеба. Они инициировали сход граждан у мэрии, но результата это не принесло. Районные власти разводят руками, поскольку деньги на счетах завода есть, однако все списывают за долги в налоговую.

"Наши деньги не можем получить"

На заводе соглашаются говорить с журналистами только анонимно: опасаются, что за излишнюю активность попросту уволят.

"За два года с завода ушла почти половина сотрудников. Молодых практически нет, одни будущие пенсионеры, которым нужна работа для соцвыплат и трудового стажа. Моя жена, например, крутится на двух работах — с утра на завод, а после пяти вечера идет в школу полы мыть. Так и живем. Нам зарплату не давали с мая, но недавно после митинга выплатили частично — по июнь включительно. Июльские и августовские деньги мы так и не видели", — рассказывает РИА Новости работник завода Михаил Нестеров (фамилия и имя изменены по его просьбе).

Он обрисовывает ситуацию: сейчас на заводе трудятся 54 человека, но еще два года назад было почти сто. "А говоря о задолженности по зарплате, надо учитывать ее размер. За исключением особых конторских работников, это один МРОТ! С "уральскими" выплатами выходит 11,2 тысячи рублей. И даже столько мы не можем получить!" — возмущается Нестеров.

Недотягивает и качество выпускаемой продукции. Хлеб, по его словам, стал намного хуже, потому что печи, в которых его готовили, еле работают. А на новые денег у завода нет.

В итоге продукцию уже нигде не продают, кроме фирменных ларьков в самом поселке. Именно отсутствие сбыта — одна из главных проблем, приведших Каслинский хлебозавод к упадку, отмечает Нестеров. "Раньше нашим хлебом питались в детских садах и школах, но на данный момент никто их них не закупает эти хлебобулочные изделия. Рынок заняли мелкие частные пекарни и другие конкуренты", — с сожалением констатирует он.

Учредитель Каслинского завода — администрация района, поэтому предприятие и его директор подчиняются непосредственно главе района как основному работодателю. Нестеров уточняет: завод не первый раз испытывает трудности с зарплатой, и всякий раз люди просят помощи в администрации муниципалитета. Но там, по словам собеседника агентства, только просят набраться терпения и подождать, пока предприятие уйдет в частные руки. Как это поможет в выплате задолженности по зарплате и какой будет дальнейшая судьба работников, никто не знает.

По информации местных СМИ, в первый раз зарплату задержали еще весной. Работники пожаловались в прокуратуру, было возбуждено административное дело, наложили штраф, и судебные приставы обязали предприятие выплатить все долги. В апреле рассчитались за четыре месяца. А уже в мае история повторилась.

В итоге несколько сотрудников собрались у здания администрации, пригласили журналистов. Одна из участниц схода, Галина Борисова, рассказала РИА Новости, что после этого временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал проверку со стороны регионального Минсельхоза и трудовой инспекции. Но пока изменений в лучшую сторону нет.

Просто не выдержал конкуренции

Последние два года Каслинским районом руководит Игорь Колышев. Он объяснил корреспонденту агентства, почему завод не может выплатить зарплату: живых денег нет, однако предприятие находится на нулевой рентабельности — то есть не работает в убыток, но и не наращивает прибыль.

"Это связано с тем, что еще при предыдущем руководителе налоговая забрала больше, чем требовалось. Сейчас счета арестованы. Понятно, что это вызывает напряженность, но могу заверить: никаких митингов не было — журналисты брали интервью у одного из работников, а рядом собрались зеваки. Мы ведем диалог с предприятием, поэтому зачем митинговать?" — прокомментировал ситуацию Колышев и заверил, что в октябре долги будут полностью закрыты, о чем знает большая часть коллектива.

Глава района не стал отрицать, что завод потерял контракты, обеспечивающие его прибылью, потому как конкуренты, хлебозаводы в ближайших городах — Озерске и Снежинске, постоянно жаловались в ФАС. "Якобы мы создаем условия для недобросовестной конкуренции. Прямое лоббирование какого-либо предприятия недопустимо, и мы уже нарывались на эту проблему. Да, какие-то контракты утеряны, но сегодня завод вышел на объемы, которых хватает, чтобы платить зарплату, налоги. Однако о развитии речи не идет. Это возможно только в том случае, если мы начнем увеличивать мощность предприятия", — подчеркнул глава района.

Каким образом заниматься обновлением инфраструктуры? У Колышева есть два варианта — подключить частные инвестиции или муниципальные вложения. По его расчетам, чтобы поставить предприятие на ноги, нужно примерно 25 миллионов рублей. Можно закупить новое оборудование, которое обеспечит заводу конкурентоспособность.

При этом чиновник обмолвился, что для бюджета района это неслыханная нагрузка и надо понимать: такие деньги резоннее направить на детские сады, школы, дороги, а не на повышение конкурентоспособности в одной сфере. Поэтому акционирование, предусмотренное законодательством, больше подходит для того, чтобы выправить ситуацию на заводе. Проще говоря, предприятие уйдет в частные руки. Впрочем, пока претендентов на него не нашлось.

"Честно говоря, четкой дорожной карты, понимания, как дальше действовать, у нас нет. Есть мысль о том, что можно перепрофилировать завод в комбинат полуфабрикатов, но тогда это обойдется куда дороже, чем 25 миллионов", — не скрывает сомнений Колышев.

И продолжает: "Понятное дело, мы никогда не допустим банкротства предприятия. Кроме того, котельная завода отапливает многоквартирный дом. Это, к слову, тоже приносит убытки, но просто так взять и прекратить работу — ну никак нельзя".

МУП на "упрощенке"

Однако не все согласны с главой района. Аркадий Несвит занимал должность директора завода с 2012-го по 2017-й, но был уволен. По словам сотрудников предприятия, он единственный, кто смог увеличить прибыль и сделать бренд каслинского хлеба более-менее узнаваемым.

Несвит в разговоре с РИА Новости отметил, что при нем завод находился в общей системе налогообложения. Выплачивал НДС, благодаря чему были контракты с постоянными заказчиками, в том числе оборонными предприятиями и образовательными учреждениями района.

"Несмотря на конкуренцию, мы могли заключать договора, не нарушая законов. Предприятие считалось надежным, выпускаемая продукция — качественной. А сейчас, по моей информации, почти 90% тех договоренностей, которых я достиг, утеряно. Все просто: завод пошел на упрощенную систему налогообложения, вот контракты и улетучились. МУП на "упрощенке" заказчики в качестве поставщика не рассматривают", — объяснил экс-директор.

По его словам, расходы на муку, основное сырье, электроэнергию, газ раньше закладывались в НДС. Потом эту сумму возмещали из средств бюджета.

"К слову, у налоговой службы к нам никаких вопросов не было. Даже когда ввели 223-й ФЗ "О закупках", нам удавалось доказать, что мы лучше других, и заключать контракты. Нужно было лишь желание и опыт. Я знал лично всех заказчиков, каждого заведующего детским садом, каждого руководителя комбината. Сегодня, как мне кажется, завод уже прошел точку невозврата. В этой ситуации остается лишь пенять на ФАС, которая не дает работать", — высказывает мнение Несвит.

Еще два года назад на предприятии работали 94 человека, выпускали около тысячи булок хлеба в сутки, продолжает экс-директор. Действовали кондитерский и пельменный цеха. Была технология приготовления хлеба на закваске, которую сейчас никто во всем округе не использует, эта продукция ценилась. Сегодня загруженность — всего 250 булок, все уникальные технологии забыты.

Накачать деньгами не поможет

Обсуждая гипотетическую передачу предприятия в частные руки, местные жители опасаются повторения участи такого же муниципального завода в соседнем Озерске. Он худо-бедно держался на плаву, пока чиновники не передали его одной крупной частной компании. В итоге комбинат уже два года не работает: его якобы закрыли на ремонт. По словам местных, оборудование давно порезали на металлолом и вывезли.