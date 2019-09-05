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РИА Новости

На Украине ждут большой и окончательной приватизации

08:00 05.09.2019 (обновлено: 08:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сергей Левченко
Сергей Левченко
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В первый день работы Верховной рады IX созыва был утвержден новый состав украинского правительства во главе с премьером — 35-летним "человеком ниоткуда" Алексеем Гончаруком.
В ходе своего выступления в Раде г-н Гончарук сделал целый ряд странных, противоречивых и даже взаимоисключающих заявлений, но самым важным из них стало то, в котором он пообещал обеспечить ускоренный экономический рост Украины. Минимум по пять-семь процентов в год. Впрочем, рост пять-семь процентов он обещал 29 августа в Раде, а 1 сентября, во время совещания нового правительства с участием некоторых народных депутатов и президента Зеленского, премьер спрогнозировал рост украинской экономики минимум на 40% за пять лет. Что арифметически предполагает ежегодные темпы прироста реального ВВП в семь процентов.

"Все рецепты, необходимые для экономического роста, мы на самом деле знаем", — сказал новый премьер, выступая перед депутатами.

Однако, судя по подбору исполнителей для нового правительства и по первым приоритетам в работе, ускоренный экономический рост — это совсем не то, чего стоит ожидать украинским гражданам.
Любопытно, что о знании рецептов роста экономики заявил новоиспеченный премьер страны — рекордсмена по сокращению ВВП с 1990 года среди 166 государств, раскрывающих полную статистику валового внутреннего продукта. К слову, утверждения о том, что экономические беды Украины связаны с конфликтом на востоке страны и утратой Крыма, не выдерживают никакой критики: до 2014 года украинская экономика долгое время была вице-лидером падения, уступая лишь молдавской.
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Что же касается самих рецептов, то первым из них были названы дешевые финансовые ресурсы. Для страны, в которой Минфин при посильном участии Национального банка строит финансовую пирамиду из облигаций внутреннего государственного займа, отвлекая на нее большую часть имеющегося объема финансов, "дешевые ресурсы" и правда важны. Только вот их наличие — не панацея. Нужен еще потребительский спрос, на который в нищей стране рассчитывать сложно. Нужна поддержка со стороны государства для местного производителя, которая маловероятна, когда государство полностью подчинено экономическому диктату западных "партнеров". Нужны внешние рынки сбыта, часть которых Украина за последние пять лет успешно потеряла вместе с производственной кооперацией, а на других, как выяснилось, ее не очень ждут. И многое другое.
В выступлениях же г-на Гончарука ни о чем подобном сказано не было. Все ограничилось мантрами о равных правилах игры. О которых особенно смешно слышать в условиях, когда ферросплавные заводы Игоря Коломойского получают электроэнергию по эксклюзивно низкой цене благодаря недавним решениям украинских судов, в то время как остальные платят сполна. Конечно, украинская экономика получила бы некий глоток воздуха, если б государство обнулило сверхприбыли монополистов. Но вот при перечислении "врагов-монополистов" как-то не прозвучал главный "кровосос" — НАК "Нафтогаз Украины", который выкачивает из экономики гигантские ресурсы, растворяющиеся впоследствии неведомым образом.
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Последним элементом рецепта экономических перемог, озвученным Алексеем Гончаруком, стала борьба с контрабандой. О ней г-н Гончарук сказал очень правильно: "Я рассчитываю на то, что до конца года мы забудем о контрабанде как о системном явлении". В правительстве наверняка о ней забудут, как только поставят на потоки своих людей. Во всяком случае, летний визит грозного Владимира Зеленского на западноукраинские таможни закончился тем, что на пару дней растаможка приостановилась. А потом все поехало на прежних правилах, условиях и через прежних же людей.
Любопытно, что в обоих упомянутых выступлениях (и в парламенте, и на совещании с президентом) Алексей Гончарук говорил о том, что рост экономики позволит создать миллион новых рабочих мест, даже не замечая, что ставит телегу впереди лошади.
Однако такие оговорки не удивляют, если обратить внимание на биографию премьера. Его карьера была ничем не примечательна и никак не связана с госслужбой до 2014 года, когда он стал советником министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко. Причем курировал едва ли не самое "вкусное" направление деятельности министерства — Государственную службу геологии и недр, которая выдает разрешения на добычу полезных ископаемых. Поговаривают, что он ее должен был и возглавить. Но тут случился скандал с его патроном, которого со скандалом выперли из правительства Яценюка, обвинив в работе на газового олигарха Александра Онищенко.
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Следующий карьерный взлет будущего премьера произошел в 2015 году, когда он стал главой так называемого Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO). BRDO позиционирует себя как независимый экспертно-аналитический центр, финансируемый ЕС. На самом деле он представляет собой лоббистскую организацию, в большей степени управляемую из США, изначально получавшую финансирование от Всемирного банка и канадского правительства.
Нельзя сказать, чтобы без BRDO не принимались экономические решения, но структура точно могла "приделывать ноги" нужным нормативно-правовым актам, имея прямой доступ и влияние на первого вице-премьера правительства Гройсмана Степана Кубива.
Судя же по количеству людей из BRDO, которые получили места в новом парламенте и правительстве, параллельно структура выполняла функцию инкубатора по выращиванию нужных странам-донорам кадров.
Ну а для чего именно западные "партнеры" взращивали кадры в инкубаторе BRDO, Алексей Гончарук дал понять во время совещания 2 сентября. Там он не только раздавал обещания о небывалом экономическом росте, но и очертил краткосрочные задачи украинского правительства: "подготовка к визиту МВФ, подготовка переговоров по газу, подготовка государственного бюджета на 2020 год, подготовка реформы управления государственными активами и большой приватизации".
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Спешка с необходимостью получения нового внешнего финансирования, которого не может быть без МВФ, понятна. Понятна и спешка по газу (отопительный сезон уже на носу) и госбюджету — бюджетный процесс имеет свои сроки. А вот торопливость с большой приватизацией вызывает гораздо больше вопросов. И даже не вопросов, а предположений о том, что именно раздача оставшихся у Украины ценных государственных активов и будет настоящей целью нового правительства. Сами активы названы: железные дороги, порты, "Нафтогаз Украины", атомные станции, госбанки и земля. То есть все ликвидные активы, остающиеся пока что в собственности государства Украина. Заметим, что их поспешная продажа никоим образом не может способствовать достижению главной задекларированной цели — ускоренному росту экономики. А потому логично предположить, что разговоры об экономическом росте и рабочих местах — только дымовая завеса.
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